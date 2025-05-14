Переговоры Украины и РФ в Стамбуле могут пройти по трем сценариям – The Telegraph

Есть три вероятных сценария Стамбульской встречи 15 мая, в частности, что кремлевский диктатор Владимир Путин все же прибыл в Турцию.

Об этом пишет издание The Telegraph.

Стамбульская встреча: три возможных сценария

Первый вариант – встреча состоялась, Зеленский и Путин из-за давления президента США Дональда Трампа все же провели переговоры. В рамках этого сценария США выступают посредником, но позиции сторон в переговорах кардинально разные.

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Так, Украина настаивает на том, что РФ должна согласиться на всеобъемлющее 30-дневное прекращение огня, прежде чем смогут пройти какие-либо содержательные мирные переговоры. А РФ, в свою очередь, заявляет, что Зеленский не является легитимным президентом и не может участвовать в переговорах.

Также кремлевский диктатор уверяет, что переговоры должны состояться только между чиновниками Москвы и Вашингтона. К тому же, Путин требует, чтобы РФ получила гарантии того, что Украина не станет членом НАТО, а численность ВСУ будет ограничена.

– На этом этапе Трамп должен решить, кого он считает главным препятствием на пути к миру, и действовать соответственно, – добавляет The Telegraph.

Однако, как отмечает издание, сценарий, что Зеленский и Путин все же встретятся в Стамбуле наименее вероятный.

Второй сценарий – Путин не приехал, а вместо него в Стамбул прибыла только российская делегация. Этот вариант рассматривается как наиболее вероятный.

В этом случае, Зеленский отказывается от контакта с российской стороной и начинается давление США на РФ.

— Далее следует серия звонков министрам иностранных дел европейских стран по подготовке крупного пакета санкций, направленных против экспорта нефти и банковского сектора РФ, которых, по их мнению, будет достаточно, чтобы вернуть Путина за стол переговоров, — говорится в статье.

Третий вариант хода событий в Стамбуле 15 мая – Россия манипулирует Трампом. В этом случае Путин объясняет свое отсутствие “занятостью”, а делегация РФ обвиняет Зеленского в срыве диалога. Глава штатов склоняется к версии Москвы.

— Чиновники из Киева и Европы будут утверждать обратное, но Трамп уже принял решение, — говорится в статье.

Этот сценарий издания оценивает как маловероятный, но правдоподобный.

Напомним, что Зеленский согласился с предложением главы РФ Владимира Путина встретиться в Стамбуле 15 мая.

Однако накануне встречи двух президентов кремлевский диктатор подписал распоряжение о составе делегации РФ для переговоров с Украиной в Турции. Самого Путина и главы МИД Сергея Лаврова там нет.

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