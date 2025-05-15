Путин боится приехать? Мединский сбежал от журналистов в Стамбуле

Глава российской делегации в Стамбуле Владимир Мединский отказался отвечать на вопросы журналистов и поспешно покинул помещение после того, как ему крикнули, что президент РФ Владимир Путин побоялся приехать в Стамбул.

Инцидент произошел во время пресс-конференции в рамках подготовки к переговорам между Украиной и Россией. Соответствующее видео было обнародовано российскими СМИ.

Мединский покинул пресс-конференцию

— Зеленский назвал вашу делегацию фальшивой… Ваш президент боится приехать? — обратился к Мединскому французский журналист.

После этих слов российский чиновник сразу покинул мероприятие, не предоставляя никаких объяснений.

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До этого инцидента он заявил, что его делегация имеет все необходимые полномочия и компетенции для участия в переговорах и что Россия якобы готова к поиску мирных решений.

— Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле, который, к сожалению, был прерван украинской стороной три года назад. Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента, и она имеет все необходимые компетенции и полномочия для ведения переговоров, — сказал Мединский.

Он также заявил о готовности делегации к “поиску возможных решений и точек соприкосновения”, а также к “установлению долгосрочного мира”. Впрочем, по его словам, для этого нужно “устранить базовые первопричины конфликта”.

Напомним, 15 мая президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Анкару для переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В украинскую делегацию вошли: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник Игорь Жовква, глава МИД Андрей Сибига, руководитель СБУ Василий Малюк, а также представители Сил обороны и разведки.

В Кремле официально подтвердили, что российский президент Путин не будет участвовать в переговорах.

Вместо него в Турцию отправились помощник президента РФ Владимир Мединский, заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин, заместитель министра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков.

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