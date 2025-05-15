Рубио о стамбульских переговорах: У нас нет высоких ожиданий

Государственный секретарь США Марко Рубио выразил сомнения относительно результативности переговоров между украинской и российской делегациями, которые должны состояться в Стамбуле 16 мая.

Об этом пишет AFP и Barron’s.

Рубио о переговорах между Украиной и Россией

Госсекретарь США заявил, что у него нет “высоких ожиданий” от переговоров между Украиной и Россией, которая направила делегацию низкого уровня.

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— Я хочу быть откровенным. У нас нет высоких ожиданий относительно того, что произойдет завтра, — сказал Рубио журналистам в Анталии.

По его словам, США ждут результатов переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле. Уже после этого, как пишет Reuters, Америка будет решать, когда может состояться встреча главы Белого дома Дональда Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

Рубио дал понять, что речь идет о разговоре “с глазу на глаз”.

— Единственный, кто может сейчас выйти из этой тупиковой ситуации, если это вообще возможно — это президент Трамп. Он просто хочет положить конец войне, — заявил госсекретарь США.

На вопрос, есть ли конкретные шаги для организации встречи двух президентов и согласования даты, Рубио ответил, что президент примет решение после окончания своей поездки на Ближний Восток.

— Нам придется придумать, как это реализовать. Так что, пожалуй, мы подождем, пока он закончит свою поездку… Подождем, что произойдет завтра, а потом будем принимать решение о сроках, — сказал он.

Напомним, 15 мая в Анкаре должна была состояться встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным. Вместо этого последний вместо себя отправил делегацию низкого уровня.

Зеленский заявил, что после оценки состава российской делегации стало понятно, что Москва не настроена на серьезные переговоры, ведь среди присутствующих нет тех, кто реально принимает решения.

Несмотря на это, Украина направила в Стамбул свою делегацию во главе с министром обороны Рустемом Умеровым.

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