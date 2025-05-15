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Санкции США парализуют работу МУС, выдавшего ордер на арест Путина — AP

МКС
Фото: Depositphotos

Международный уголовный суд (МУС), который занимается расследованием военных преступлений и преступлений против человечности, столкнулся с трудностями в связи с американскими санкциями.

Об этом сообщает Associated Press.

Санкции Трампа затрудняют работу МУС

Из-за санкций главный прокурор МУС Карим Хан потерял доступ к своей рабочей электронной почте, поскольку компания Microsoft заблокировала ее. Кроме того, были заморожены его банковские счета.

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Тогда как американским работникам суда сказали, что если они приедут в США, их могут арестовать.

Некоторые неправительственные организации прекратили сотрудничество с судом, а руководители одной из них вообще игнорируют электронные письма сотрудников МУС.

Санкции затрудняют выполнение трибуналом основных задач. Директор по вопросам международного правосудия в организации Human Rights Watch Лиз Эвенсон заявила, что санкции не позволяют жертвам преступлений получить доступ к правосудию.

Из-за страха последствий санкций уже шесть высокопоставленных работников суда оставили свои должности.

Суд оказался в сложном положении из-за того, что МУС сильно зависит от внешних компаний и общественных организаций. Но, как говорят нынешние и бывшие работники уголовного суда, эти партнеры сократили свою деятельность из-за страха попасть под давление со стороны США.

Один из работников суда даже признался, что задается вопросом, сможет ли МУС продержаться следующие четыре года.

Напомним, в феврале США ввели санкции против прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана из-за ордера на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта.

Стоит добавить, что в марте 2024 года Карим Хан также выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина за принудительный вывоз украинских детей.

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Источник: AP
Дональд Трамп, Міжнародний кримінальний суд, МКС, санкції, Суд
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