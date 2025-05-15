Сикорский: Путин насмехается над мирным процессом, игнорируя переговоры в Турции

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский резко высказался относительно позиции президента РФ Владимира Путина относительно мирных переговоров с Украиной, которые должны были состояться в Турции.

По его мнению, отказ Путина лично приехать в Стамбул и назначение делегации низкого уровня является прямым свидетельством попыток сорвать диалог, пишет Bloomberg.

Путин затягивает мирные переговоры — Сикорский

Сикорский подчеркнул, что Путин сознательно затягивает процесс переговоров и демонстрирует таким образом пренебрежение к мирным инициативам.

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Глава польского МИД выразил надежду, что Дональд Трамп сможет объективно оценить действия главы Кремля.

— Мы надеемся, что президент Соединенных Штатов увидит эту насмешку такой, какая она есть, и сделает правильные выводы, — заявил он во время брифинга министров иностранных дел стран НАТО в Анталии.

Напомним, лидеры Европейского Союза были готовы дать шанс возможной встрече между президентом Украины Владимиром Зеленским и Путиным в Турции, прежде чем требовать от Соединенных Штатов объявить о новом пакете санкций против России.

14 мая послы стран Европейского Союза согласовали новый санкционный пакет. Финальное решение по его внедрению должен принять Совет ЕС.

По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, в санкционный список включены, в частности, 189 судов так называемого теневого флота. Эти суда, по оценке Евросоюза, используются для обхода установленных ограничений на экспорт энергоресурсов с территории России.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия и союзники договорились использовать все доступные инструменты для введения новых санкций против РФ в связи с ее отказом ввести режим прекращения огня 12 мая.

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