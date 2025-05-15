Трамп: Мирные переговоры по Украине не сдвинутся с места без моей встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что без его личной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным переговорный процесс по установлению мира в Украине не сдвинется с места.

Такую позицию он озвучил в четверг накануне запланированной встречи представителей России и Украины в Стамбуле.

Также Трамп заявил, что готов прибыть в Стамбул 16 мая, если в мирных переговорах между Россией и Украиной будет хоть какой-то прогресс.

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— Знаете, если бы что-нибудь случилось, я бы поехал в пятницу, — отметил Трамп, намекая на потенциальное участие в переговорах, если они приобретут развитие.

В то же время он прокомментировал решение президента России Владимира Путина не участвовать в переговорах лично, предположив, что это связано с отсутствием самого Трампа.

– Зачем ему ехать, если я не уеду? Я не думал, что Путин сможет уехать, если меня там не будет, – сказал политик.

Накануне Трамп уже заявлял о готовности присоединиться к переговорам между Киевом и Москвой, которые должны пройти в Стамбуле 15 мая.

По его словам, он готов скорректировать свое плотное расписание, чтобы “спасти жизнь”.

На момент заявления Трамп находится в турне по странам Ближнего Востока. Завершение визита запланировано на 15 мая в ОАЭ.

Переговоры в Турции

Прямые переговоры между делегациями Украины и России намечены на 15 мая в Стамбуле.

Кремль поздно вечером 14 мая официально утвердил состав российской делегации, которую возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Сам Владимир Путин, вероятно, участвовать во встрече не будет.

От США на переговорах должны присутствовать госсекретарь Марк Рубио и специальный представитель президента Стив Уиткофф.

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