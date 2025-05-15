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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Украина передала Папе Римскому Льву XIV списки пленных бойцов

Папа Лев XIV
Фото: Getty Images

Папа Римский Лев XIV получил от Украины списки военных, которые находятся в российском плену. Он призвал к освобождению пленных.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными в Telegram.

Папе Льву XIV передали списки украинских военнопленных

Благодаря помощи Координационного штаба и посольства Украины при Святом Престоле и Мальтийском ордене представительница семей пленных была на встрече с Папой и передала ему списки украинских военнопленных.

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Отмечается, что группа верующих, которую возглавлял глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав, была самой большой и активной на мероприятии.

Святослав поздравил Папу Римского с избранием, а тот в свою очередь еще раз сказал, что поддерживает Украину и ее людей.

— Мое сердце со страдающим и любимым народом Украины. Давайте сделаем все возможное, чтобы получить как можно быстрее настоящий мир — справедливый и длительный! А также пусть будут освобождены все пленные, а дети пусть вернутся в свои семьи! — сказал Папа Римский.

К слову, во время своего первого воскресного благословения Папа Лев XIV призвал к настоящему и прочному миру в Украине, а также к немедленному прекращению боевых действий в Газе, освобождению заложников и предоставлению гуманитарной помощи.

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Источник: Координационной штаб по вопросам обращения с военнопленными

Война в Украине, Папа Римський, полонені
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