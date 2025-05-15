За что могут депортировать из США: основные причина и как происходит

Депортация — принудительное выдворение иностранца с места постоянного проживания определенной страны. Такая мера применяется к лицам, которые нарушили иммиграционные или уголовные законы.

Когда возможна депортация из США и как она происходит — читайте в материале Фактов ICTV.

Что такое депортация из США и какие причины применения

Каждое государство устанавливает собственные правила и условия пребывания в стране, которые иностранцам необходимо соблюдать, в том числе и США. Если иностранец их нарушает, страна имеет право его депортировать.

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За что могут депортировать из США:

нарушение миграционного законодательства;

незаконный въезд в Соединенные Штаты Америки;

незаконное трудоустройство;

совершение преступлений и правонарушений на территории страны пребывания;

неспособность поддерживать легальный иммиграционный статус;

обвинения в иммиграционном мошенничестве;

потеря статуса постоянного жителя;

при направлении от офиса по вопросам убежища в случае, если заявление о предоставлении убежища отклонено;

судимости за серьезные проступки;

приговоры суда за тяжкие преступления;

преступления, связанные с наркотиками;

терроризм.

Полный перечень причин по которым правительство может начать процедуру депортации иностранца перечислен в Законе об иммиграции и гражданстве INA.

Как происходит депортация из США

Когда правительство США решает, что иностранцу больше не разрешено оставаться на территории страны, запускается процесс принудительного выдворения. Эта процедура называется депортационное производство.

Процедура предусматривает серию юридических шагов под наблюдением иммиграционного судьи. Обычно она завершается вынесением решения об обязательном выезде иностранца из США. В ряде случаев депортированному лицу может быть запрещен повторный въезд на много лет или даже пожизненно.

Что такое добровольный выезд из США

Сначала человек может получить письмо по почте с уведомлением о том, что он находится в процедуре депортации. В таком случае ему может быть предоставлена возможность покинуть Соединенные Штаты без приказа о выезде. Если человек добровольно покидает страну, то в будущем ему не будет запрещено повторно легально въезжать в Соединенные Штаты.

Как происходит депортация из США в случае ареста

Если лицо задержала иммиграционная и таможенная служба (ICE), иммиграционный судья, рассматривающий дело, проводит слушания по залогу. Во время процесса он рассматривает доказательства и определяет, можно ли иностранца освободить из-под стражи. Если судья посчитает, что лицо можно освободить под залог, ICE отпустит его. В противном случае человек будет оставаться под арестом ICE до завершения процедуры депортации.

Когда невозможна депортация из США

Закон об иммиграции и натурализации (INA) указывает, что любая категория иммигрантов может быть депортирована из Соединенных Штатов, если они нарушают закон, иммиграционное законодательство, или другие законы США. Это включает превышение срока пребывания в стране по визе, совершение брачного мошенничества или совершение преступлений, перечисленных в INA.

Стоит отметить, что законные постоянные резиденты (владельцы грин-карты) не освобождаются от депортации.

При определенных обстоятельствах иммигранты имеют право остановить процедуру депортации против них. Этот процесс называется отменой депортации.

Право на отмену производства по депортации имеют, как постоянные, так и временные жители страны. Она применяется к делам об активной депортации, которые рассматриваются иммиграционным судом или судьей.

Иммиграционный судья, занимающийся делом, принимает решение об удовлетворении заявления об отмене выдворения или отклонении. Чтобы определить, является ли отмена обоснованной, он может учесть, как долго иммигрант проживает в Соединенных Штатах Америки, а также его связи с семьей и общиной в США.

Право на отмену депортации имеют лица, если они:

Непрерывно находились в США в течение 10 лет или более (подтверждено документально, например, можно предоставить квитанции об аренде, платежные квитанции и выписки с кредитной карты). Имеют хорошую репутацию в течение 10 лет пребывания в Соединенных Штатах и могут предоставить документы с подтверждением свидетелей (например, это может быть работодатель). Не совершили определенных уголовных правонарушений, подробно описанных в INA.

То есть, адвокат может обратиться к иммиграционному судье с просьбой приостановить депортацию, если лицо непрерывно физически находилось в США в течение не менее 10 лет, соответствует хорошим моральным качествам, не было осуждено за серьезные преступления.

А также, если депортация из страны повлечет чрезвычайные трудности непосредственно для иммигранта, его супруга или супруги, детей и родителей. При условии, что эти члены семьи являются законными постоянными жителями или гражданами США.

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