Заблудившиеся туристы: спецслужба Латвии назвала признаки российских диверсантов

Латвийская служба оборонной разведки и безопасности (MIDD) обнародовала новый отчет, в котором предоставила советы по выявлению возможных российских диверсантов и разведчиков.

Об этом пишет АР.

Как распознать российского шпиона

По предупреждению MIDD, российские диверсанты могут пытаться организовать беспорядки в стране или убить “общественно важных людей”. Они могут пытаться выяснить настроения местных жителей и провоцировать их на действия против действующей власти.

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В спецслужбе Латвии рассказали, какие признаки могут помочь распознать потенциального российского агента, среди них:

неопрятный внешний вид;

неподходящая военная или спортивная одежда;

склонность задавать местным подозрительные вопросы.

Кроме того, российские диверсанты и разведчики могут находиться возле военных или стратегически важных объектов, притворяться работниками гуманитарных организаций или находиться в отдаленных районах как туристы, не проявляя никакого интереса к окружающей среде.

При этом некоторые из них могут носить с собой специальные медицинские наборы, карты или радиостанции, “предметы, которые лучше подходят для тайных операций, чем для походов”.

— Если вы действительно считаете, что обнаружили диверсионную группу на территории Латвии, MIDD не рекомендует самостоятельно вступать с ними в схватку. Вместо этого сообщите о своих подозрениях в Государственную полицию, специальные службы или ближайшее подразделение вооруженных сил, — посоветовали латвийцам.

Отметим, что европейские страны регулярно страдают от российских диверсантов. Так, 6 мая Польша заявила о вмешательстве России в выборы. По словам вице-премьер-министра, РФ делает это с помощью распространения дезинформации и гибридных атак на польскую критическую инфраструктуру.

Источник : AP

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