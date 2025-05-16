Дональд Трамп стал дедом в одиннадцатый раз: что известно

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в одиннадцатый раз стал дедушкой. Его дочь Тиффани Трамп родила мальчика.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Instagram.

У Трампа родился 11-й внук

Тиффани Трамп отметила, что ее первенец родился в четверг, 15 мая.

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– Добро пожаловать в свет, наш милый мальчик, Александр Трамп Булос. Мы любим тебя безгранично! Спасибо, что пришел в нашу жизнь! — написала в соцсети дочь Трампа.

К посту она прикрепила черно-белый снимок ножки своего сына.

View this post on Instagram A post shared by Tiffany Trump (@tiffanytrump)

Для 31-летней Тиффани Трамп и ее 27-летнего мужа Майкла Булоса это первый ребенок. Пара обручилась в ноябре 2022 года в Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

Трамп объявил о беременности своей дочери Тиффани во время выступления 24 октября, назвав ее “очень исключительной молодой женщиной”. Он тогда сказал: У нее будет ребенок. Это очень хорошо.

Таким образом, у Дональда Трампа теперь 11 внуков, предыдущие десять являются детьми его сыновей Эрика, Дональда-младшего и дочери Иванки.

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