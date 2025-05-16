Экс-директора ФБР обвиняют в угрозах Трампу из-за фото с ракушками

Экс-директор ФБР Джеймс Коми оказался в центре скандала после публикации в Instagram фотографии морских ракушек, выложенных на песке в виде чисел 8647.

Джеймса Коми обвиняют в угрозах Трампу из-за фото ракушек

Сообщение получило неоднозначное толкование и вызвало официальное расследование Секретной службы США.

Коми, возглавлявший ФБР с 2013 по 2017 год, подписал фото словами: “Крутое образование раковин во время моей прогулки по пляжу”.

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Однако союзники Дональда Трампа увидели в этом зашифрованную угрозу в адрес президента.

Число “86” в сленге может иметь несколько значений — от “отказать в обслуживании” до “убить кого-то”, тогда как “47” интерпретируют как намек на Трампа как 47-го президента США.

– Это четко можно интерпретировать как “нападение” на действующего президента США – послание, отчеканенное на песке, – заявил заместитель председателя аппарата Белого дома Тейлор Будович, пока Трамп находился в международном турне на Ближнем Востоке.

Он добавил, что эта ситуация вызывает серьезную обеспокоенность.

– Просто Джеймс Коми небрежно призывает к убийству моего отца. Вот кому поклоняются демократические СМИ. Сумасшедшие!!!! – прокомментировал инцидент Дональд Трамп-младший.

Министр внутренней безопасности Кристи Ноэм сообщила, что ее ведомство расследует инцидент вместе с Секретной службой.

– Опаленный бывший директор ФБР Джеймс Коми только что призвал к убийству @POTUS… Службы отреагируют должным образом, – отметила она.

Директор ФБР Каш Патель заявил, что бюро “поддерживает связь с Секретной службой” и “окажет всю необходимую поддержку”.

Ряд республиканских политиков также выступили с осуждением.

Сенатор от Алабамы Томми Таббервилл написал: “Это прямая УГРОЗА президенту Трампу, который уже пережил две попытки убийства”.

А сенатор из Теннесси Марша Блэкберн добавила: “Не хотел бы он объяснить, что он имеет в виду, учитывая покушения на президента Трампа?”.

После волны критики Коми удалил сообщение и опубликовал пояснения.

– Мне никогда не приходило в голову, что сообщение будет интерпретировано как призыв к насилию, – написал он.

Напомним, в июле 2024 года Дональда Трампа ранили в ухо во время покушения на митинге в Пенсильвании, в результате чего один человек погиб, еще двое получили серьезные ранения.

А уже в сентябре агенты Секретной службы предотвратили новую попытку — вооруженного мужчину задержали в кустах на гольф-поле в Палм-Бич, Флорида.

У Дональда Трампа есть давнее противостояние с Коми, которого он уволил из ФБР во время своего первого президентского срока.

Источник : The Telegraph

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