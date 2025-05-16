Нам надо встретиться: Трамп заявил, что может позвонить Путину

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным, а также о том, что “может” позвонить ему, чтобы обсудить возможность прекращения войны Россией и Украиной.

Об этом он сказал журналистам в Абу-Даби во время завершения своего визита в страны Персидского залива, пишут CNN и Reuters.

Трамп хочет встретиться с Путиным

16 мая президент США заявил, что завершает свою поездку и возвращается в Вашингтон. Комментируя переговоры в Стамбуле между представителями Украины и России, он отметил: Посмотрим, что будет с Россией и Украиной.

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Дональд Трамп также отметил, что хочет лично встретиться с Путиным, и это может произойти, как только удастся это организовать.

— Нам надо встретиться. Мы с ним встретимся. Я думаю, мы решим это, а может и нет, но по крайней мере мы будем знать. А если не решим, это будет очень интересно, — сказал

Президент США также прокомментировал, почему Путин не приехал на переговоры. По мнению Трампа, российский лидер не захотел участвовать, потому что его там не было.

Поэтому, по словам американского лидера, отсутствие российского диктатора не удивило его.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что по итогам переговоров в Стамбуле Соединенные Штаты решат, когда именно может состояться встреча Трампа с Путиным.

Переговоры в Турции: что известно

10 мая Путин предложил возобновить прямые переговоры без предварительных условий и провести их 15 мая в Стамбуле.

Вечером 11 мая Владимир Зеленский в своем обращении заявил, что ждет Путина лично в четверг в Турции.

15 мая президент Украины прибыл в Стамбул, тогда как глава Кремля, так и не появился. Вместо себя Путин отправил делегацию, которую Владимир Зеленский назвал похожую на бутафорскую.

16 мая в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций впервые с 2022 года.

Источник : CNN, Reuters

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