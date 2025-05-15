Новый пакет санкций против России готов и будет принят во вторник — Мерц

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что отказ Владимира Путина приехать на переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в Турцию лишь усложнил для него политическую ситуацию.

Новый пакет санкций в отношении РФ уже подготовлен и будет принят в Брюсселе в ближайшее время.

Новый пакет санкций против России готов — Мерц

— То, что президент Зеленский все же поехал в Стамбул — огромная уступка. Путин не приехал — он сам поставил себя в неудобное положение. Новый пакет санкций готов. Мы примем его в Брюсселе во вторник, — отметил он.

Напомним, 15 мая президент Владимир Зеленский прибыл с официальным визитом в Анкару, где провел переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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В состав украинской делегации вошли: глава Офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, дипломатический советник Игорь Жовква, заместитель главы МИД Андрей Сибига, руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк, а также представители Сил обороны и разведки.

В Кремле подтвердили, что президент РФ Владимир Путин участвовать в переговорах не будет.

Зато в Турцию отправили помощника президента РФ Владимира Мединского, заместителя главы МИД Михаила Галузина, заместителя министра обороны Александра Фомина и начальника Главного управления Генштаба Игоря Костюкова.

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