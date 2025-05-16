Путинизация Польши без Путина: Адам Михник об опасности победы правых на выборах

Польский общественно-политический деятель и основатель Gazeta Wyborcza Адам Михник считает, что выборы в Польше не смогут обнулить поддержку Украины. В польских элитах господствуют два лагеря — демократический, который поддерживает Украину, и политики, которых он относит к авторитарному лагерю.

По его словам, это политики, которые могут быть антигерманскими, антиевропейскими или антиукраинскими. Об этом Михник сказал в интервью Liga.net.

– Они говорят, что украинцы тоже имеют свои провинности, что агрессивная риторика НАТО заставила Россию напасть, что Путина следует понять. На это цинично и конъюнктурно накладывается тема Волыни. Но они тоже не хотят, чтобы Украина проиграла, — говорит он.

Выборы в Польше: какие настроения преобладают

В то же время Михник отмечает, что победа правых сил опасна, ведь, по его словам, авторитарная популистская правая сила всегда должна иметь врага.

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– Россия для этого слишком сильна. А Европа — настолько безопасна, что можно подъеживать в себе чувство младшего брата: мол, поляки в Европе не так важны, как Германия или Франция. Эти люди — полезные идиоты Кремля, — подчеркнул политик.

Адам Михник убежден, что волна популярности правых в Европе будет способствовать польской авторитарной силе. Он это называет путинизацией Польши без Путина. Это, по его словам, включает атаки на гражданское общество, общественные организации и ЛГБТ-сообщество.

По его мнению, такие силы хотят превратить Польшу в скансен унифицированных людей. Нетолерантную страну, построенную на синдроме поляка-католика.

– Это какой-то образ из ХІ века, а не современного просвещенного христианина. Имеет такое же отношение к религии, как РПЦ в Украине. Эта церковь — просто пятая колонна, только не пропутинская, а антиевропейская. Главный план Путина — разбить Европу. В этом смысле, эти люди — полезные идиоты Путина, — уверен эксперт.

Журналист добавил, что у поляков есть “ресентименты и комплексы” к украинцам. Он отметил, что Украина разрешила эксгумацию останков польских жертв Волынской трагедии, что воспринимается хорошо.

Однако он считает, что это был лишь претекст, а не повод. Так же, как разжигание протестов аграриев с блокированием польско-украинской границы.

По его убеждению, это является следствием влияния Кремля и денег. В Польше, добавил Михник, “сейчас проукраинская власть, а в обществе есть по-разному”.

Кроме того, он отметил, что опыт Украины показал, что Польше нужна сильная армия. Однако службу в армии молодежь воспринимает по-разному. Есть те, кто реагирует очень положительно.

По его словам, ни в Польше, ни в Украине никто не хочет войны. Этого хотят только сумасшедшие. Такие, как Путин. Но если не хотим войны, должны быть способны дать отпор. Сейчас у Украины этому учится вся Европа.

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