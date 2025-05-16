Шанс на мир упущен: Путину может дорого стоить отказ от переговоров – Time

На мирных переговорах в Стамбуле 15 мая место для российского диктатора Владимира Путина осталось пустым. Это стало символом того, что Россия не готова прекратить войну.

Об этом в своей статье для Time пишет журналист Саймон Шустер, анализируя, как Путин упустил свой шанс на мир.

Путин проигнорировал переговоры: какими могут быть последствия

Президент Украины Владимир Зеленский несколько дней призывал диктатора к переговорам, однако тот так и не появился.

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— Путин держался в стороне, демонстрируя свое пренебрежение к мирному процессу и даря Зеленскому тактическую победу. Для россиян это стало очередной дипломатической неудачей, — пишет журналист.

В это время США пытались стать посредником: команда главы Белого дома Дональда Трампа искала способы договориться о прекращении огня. Америка предоставила Путину множество шансов, но он потерял каждый из них.

Журналист считает, что лучший шанс для Путина выпал именно в последний день февраля, когда между Трампом и Зеленским в Овальном кабинете вспыхнул спор. Тогда отношения между Киевом и Вашингтоном оказались под угрозой, а Трамп на некоторое время остановил помощь Украине.

Весной американский президент стал более дружелюбно относиться к России. В середине марта он провел “очень хороший и продуктивный” разговор с Путиным, а его представитель Стив Уиткофф в Москве повторял тезисы Кремля.

Зеленский начал волноваться, что Россия влияет на команду Трампа — в частности, из-за дезинформации, что Украина якобы не хочет мира.

Однако, ситуация изменилась после 13 апреля, когда РФ нанесла ракетный удар по Сумах, погибло более 30 человек. А 24 апреля состоялся массированный обстрел Киева. После этого Трамп резко изменил риторику, написав в соцсетях: Владимир, СТОП!

— Эта волна нападок заставила Трампа выглядеть наивным, даже глупым, за то, что он утверждал, что Россия серьезно настроена на мирный процесс, и его тон в отношении Кремля резко изменился, — отметил Саймон Шустер.

Даже когда Трамп и Зеленский предлагали 30-дневное прекращение огня для переговоров, Путин продолжал убивать мирных людей.

По словам журналиста, на дипломатическом фронте это решение дорого стоило российскому диктатору. Тогда как президент Украины получил возможность вернуть на свою сторону главу Белого дома.

Зеленский не упустил момент. На похоронах Папы Франциска в Ватикане он встретился с Трампом и объяснил, что единственный способ заставить Россию договариваться — это давление, в частности, санкции.

— Следующий шанс Путина на дипломатические переговоры выпал на следующей неделе, когда Трамп и многие европейские лидеры настаивали на том, чтобы он приехал в Стамбул для проведения раунда мирных переговоров. Это были бы первые прямые переговоры между Путиным и Зеленским с начала полномасштабного вторжения, — пишет журналист.

Однако глава Кремля вместо себя направил в Турцию делегацию. Игнорирование переговоров может дорого стоить России. По мнению Шустера, последствия могут быть поразительными.

Цены на нефть, являющуюся главным источником дохода Москвы, упали до рекордного минимума с начала полномасштабной войны. А вместо ослабления санкций, но из-за отказа Путина от переговоров, их могут только усилить. Европа уже объявила о таких намерениях, и Трамп, вероятно, поступит так же.

Источник : TIME

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