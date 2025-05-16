Сикорский: Путин разбудил гиганта и заплатит высокую цену за войну

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский убежден, что курс на продолжение войны, на котором настаивает президент РФ Владимир Путин, будет иметь для него непредсказуемые и серьезные последствия.

Путину дорого обойдется война — Сикорский

— Путин разбудил гиганта. Он еще не представляет, насколько дорого это ему обойдется, — написал Сикорский в сети X.

Он отметил, что Евросоюз — мощная экономическая сила, которую не стоит недооценивать.

— Мы, ЕС — это экономика стоимостью $19 трлн. Вместе с Канадой, с тех пор как президент Трамп впервые пришел к власти, мы удвоили наши расходы на оборону. Теперь мы снова удвоим их и будем тратить лучше, чем в прошлом, — отметил глава МИД Польши.

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Сикорский напомнил о значительной разнице между возможностями России и западных стран.

— Россия имеет экономику в $2 трлн. Как Европа, мы тратим в 2,5 раза больше, чем Россия в мирное время, чем Россия тратит в условиях войны. Все, что нужно — это тратить деньги лучше, — отметил он.

Напомним, Сикорский назвал отказ президента РФ приехать лично в Стамбул на переговоры и назначить для участия в них делегацию низкого уровня прямой попыткой сорвать диалог.

Он отметил, что Путин умышленно затягивает переговоры и демонстрирует откровенное пренебрежение к любым мирным инициативам.

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