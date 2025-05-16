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Марина Мелехова, редактор раздела Медицина

США и ОАЭ заключат сделки на $200 млрд – Трамп

прапори США і ОАЕ
Фото: Pexels

Президент США Дональд Трамп во время официального визита в Объединенные Арабские Эмираты объявил о достижении ряда договоренностей общей стоимостью более 200 миллиардов долларов.

Ключевыми направлениями сотрудничества будут авиационная промышленность и искусственный интеллект.

Стратегическое партнерство

Среди договоренностей — инвестиция в авиакомпанию Etihad Airways в размере $14,5 млрд для закупки 28 самолетов Boeing 787 и 777X с двигателями GE Aerospace.

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Также было объявлено о создании партнерства США и ОАЭ по ускорению развития ИИ, предусматривающего строительство нового кампуса мощностью 5 ГВт для разработки ИИ — крупнейшего за пределами Штатов.

Это подчеркивает стремление обеих стран к углублению стратегических связей.

— Не сомневаюсь, что наши отношения будут только крепнуть и улучшаться, — отметил Трамп на встрече с президентом ОАЭ шейхом Мохамедом бин Заидом Аль Нахаяном.

Соглашения открывают для Эмиратов расширенный доступ к передовым американским чипам ИИ, в частности, от компании Nvidia.

Ожидается, что ежегодно будет импортировано до 500 тыс. таких чипов, что будет способствовать развитию технологического сектора ОАЭ.

Президент Трамп также упомянул о ранее объявленной 10-летней инвестиционной программе ОАЭ в США на сумму $1,4 трлн, которая охватывает сферы энергетики, производства и высоких технологий.

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Источник: Reuters
ОАЕ, США
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