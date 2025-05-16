США и ОАЭ заключат сделки на $200 млрд – Трамп
Президент США Дональд Трамп во время официального визита в Объединенные Арабские Эмираты объявил о достижении ряда договоренностей общей стоимостью более 200 миллиардов долларов.
Ключевыми направлениями сотрудничества будут авиационная промышленность и искусственный интеллект.
Стратегическое партнерство
Среди договоренностей — инвестиция в авиакомпанию Etihad Airways в размере $14,5 млрд для закупки 28 самолетов Boeing 787 и 777X с двигателями GE Aerospace.
Также было объявлено о создании партнерства США и ОАЭ по ускорению развития ИИ, предусматривающего строительство нового кампуса мощностью 5 ГВт для разработки ИИ — крупнейшего за пределами Штатов.
Это подчеркивает стремление обеих стран к углублению стратегических связей.
— Не сомневаюсь, что наши отношения будут только крепнуть и улучшаться, — отметил Трамп на встрече с президентом ОАЭ шейхом Мохамедом бин Заидом Аль Нахаяном.
Соглашения открывают для Эмиратов расширенный доступ к передовым американским чипам ИИ, в частности, от компании Nvidia.
Ожидается, что ежегодно будет импортировано до 500 тыс. таких чипов, что будет способствовать развитию технологического сектора ОАЭ.
Президент Трамп также упомянул о ранее объявленной 10-летней инвестиционной программе ОАЭ в США на сумму $1,4 трлн, которая охватывает сферы энергетики, производства и высоких технологий.