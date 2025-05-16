Трамп планирует поговорить с Путиным, чтобы выяснить, что произошло в Стамбуле — Макрон
Украинская сторона ожидает от российской стороны ответа на сделанные запросы, после чего этого европейские союзники проведут дальнейшие переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров между Киевом и Москвой в Турции.
Макрон о переговорах Украины и РФ
По словам президента Франции, после переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле остается актуальным конкретное предложение, сделанное ранее, о безусловном прекращении огня.
— Мы продолжаем готовить новые санкции в координации с США, если они не получат положительного ответа, — заявил Макрон.
Украинская делегация ожидает в ближайшие часы ответа на запросы, обращенные к россиянам. В то же время европейцы снова обменяются мнениями с Трампом, сказал он.
Как объяснил Макрон, президент США намерен провести переговоры с российской стороной, чтобы выяснить, что произошло.
Макрон добавил, что сначала возможны телефонные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным.
Источник: Le Monde