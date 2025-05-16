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Юлия Захарченко, редактор ленты

Трамп планирует поговорить с Путиным, чтобы выяснить, что произошло в Стамбуле — Макрон

Еммануель Макрон
Фото: Офис президента

Украинская сторона ожидает от российской стороны ответа на сделанные запросы, после чего этого европейские союзники проведут дальнейшие переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам переговоров между Киевом и Москвой в Турции.

Макрон о переговорах Украины и РФ

По словам президента Франции, после переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле остается актуальным конкретное предложение, сделанное ранее, о безусловном прекращении огня.

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— Мы продолжаем готовить новые санкции в координации с США, если они не получат положительного ответа, — заявил Макрон.

Украинская делегация ожидает в ближайшие часы ответа на запросы, обращенные к россиянам. В то же время европейцы снова обменяются мнениями с Трампом, сказал он.

Как объяснил Макрон, президент США намерен провести переговоры с российской стороной, чтобы выяснить, что произошло.

Макрон добавил, что сначала возможны телефонные контакты с российским диктатором Владимиром Путиным.

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Источник: Le Monde

Война в Украине, Дональд Трамп, Еммануель Макрон, США-Россия, Україна-Росія
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