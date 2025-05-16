Украина и РФ “принципиально” договорились о следующей встрече – МИД Турции

В пятницу в Стамбуле состоялась встреча между представителями Украины и РФ. Переговоры проходили при участии Турции, которая выступила посредником.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, который возглавлял турецкую делегацию на переговорах.

Переговоры Украины и России: о чем договорились

По словам министра, в Стамбуле состоялась встреча украинской и российской делегаций в результате интенсивных дипломатических усилий при содействии Турции.

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— В результате встречи они договорились обменяться тысячей людей из каждой страныв качестве укрепления доверия. Они также договорились письменно поделиться с другой стороной условиями, которые позволят достичь прекращения огня. Стороны также принципиально договорились о повторной встрече, — написал Фидан в соцсети Х (ранее Twitter).

Политик подчеркнул, что Турция и в дальнейшем будет помогать в поиске путей к миру между Украиной и Россией. Он назвал этот день важным “для мира во всем мире”.

К слову, министр обороны Украины Рустем Умеров также сообщал о достижении договоренности о проведении обмена. Он отметил, что это произойдет в ближайшее время, но точную дату не сообщил.

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