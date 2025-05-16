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Зеленский, Макрон, Мерц, Стармер и Туск провели разговор с Трампом: что известно

Зеленський, Макрон, Мерц, Стармер і Туск
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии Фактам ICTV.

Разговор Зеленского, Макрона, Мерца, Стармера и Туска с Трампом

По его словам, скоро будут детали разговора Зеленского, Макрона, Мерца, Стармера и Туска с Трампом.

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Позже Владимир Зеленский подтвердил, что во время разговора они обсудили встречу в Стамбуле.

— Украина готова к максимально быстрым шагам ради реального мира. Важно, чтобы мир держался сильных позиций, — убежден глава государства.

По его словам, украинская позиция заключается в том, что если россияне отказываются от полного прекращения огня и убийств, то должны быть применены строгие санкции.

Президент убежден, что давление на Россию должно сохраняться, пока Москва не будет готова завершать войну. Владимир Зеленский поблагодарил всех в мире, кто нам помогает.

Недавно Папа Римский Лев XIV предложил провести мирные переговоры между Украиной и Россией в Ватикане.

Главный дипломат Святого Престола Пьетро Паролин заявил, что это все трагично, когда российский диктатор Владимир Путин не явился на встречу в Стамбуле.

По его словам, Ватикан надеялся хоть и на медленный процесс, но с мирным решением конфликта, а вместо этого стороны вернулись к началу.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Дональд Туск, Еммануель Макрон, Кир Стармер, Фридрих Мерц
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