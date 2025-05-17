Это будет сокрушительно для РФ: Трамп объяснил, при каких условиях введет санкции
Президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции против России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.
Трамп о давлении на Россию и войне в Украине
По словам Трампа, США используют рычаги влияния на Россию, если Москва не собирается заключать соглашение о перемирии.
— Посмотрим, что произойдет — это будет сокрушительно для России. Никто не использует рычаги влияния лучше меня, — сказал американский президент.
Как отметил Трамп, у него был очень напряженный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку главе Белого дома не понравилось то, что он сказал.
В то же время Трамп в очередной раз повторил свое заявление о том, что якобы у Зеленского нет карт. Это было сказано в ответ на вопрос о том, кто является препятствием на пути к миру.
По мнению президента США, только он способен договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении агрессии против Украины, а сам глава Кремля якобы устал от войны.
Трамп утверждает, что якобы войска Путина могли захватить Киев в 2022 году за пять часов, если бы его танки не увязли в грязи.
Как отметил Трамп, в его расписании не было поездки в Турцию, поскольку он не намеревался расстроить представителей ОАЭ, где он был недавно с официальным визитом.
Трамп снова повторил свое заявление о том, что Путин не начал бы войну против Украины, если бы он был президентом США.
Однако Трамп избежал прямого ответа на вопрос является ли Путин основным препятствием в установлении мира.
Президент США заявил, что в случае провала дипломатических усилий готов прибегнуть к экономическому давлению на Россию.
Речь идет о введении санкций на российскую нефть и тех, кто ее покупает, как это предлагает группа американских сенаторов во главе с Линдси Грэмом. Однако Трамп считает, что это крайняя мера.