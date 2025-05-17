Это будет сокрушительно для РФ: Трамп объяснил, при каких условиях введет санкции

Президент США Дональд Трамп заявил, что введет санкции против России, если не будет достигнуто соглашение о прекращении огня в Украине.

Трамп о давлении на Россию и войне в Украине

По словам Трампа, США используют рычаги влияния на Россию, если Москва не собирается заключать соглашение о перемирии.

— Посмотрим, что произойдет — это будет сокрушительно для России. Никто не использует рычаги влияния лучше меня, — сказал американский президент.

Как отметил Трамп, у него был очень напряженный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку главе Белого дома не понравилось то, что он сказал.

Сейчас смотрят

В то же время Трамп в очередной раз повторил свое заявление о том, что якобы у Зеленского нет карт. Это было сказано в ответ на вопрос о том, кто является препятствием на пути к миру.

По мнению президента США, только он способен договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о прекращении агрессии против Украины, а сам глава Кремля якобы устал от войны.

Трамп утверждает, что якобы войска Путина могли захватить Киев в 2022 году за пять часов, если бы его танки не увязли в грязи.

Как отметил Трамп, в его расписании не было поездки в Турцию, поскольку он не намеревался расстроить представителей ОАЭ, где он был недавно с официальным визитом.

Трамп снова повторил свое заявление о том, что Путин не начал бы войну против Украины, если бы он был президентом США.

Однако Трамп избежал прямого ответа на вопрос является ли Путин основным препятствием в установлении мира.

Президент США заявил, что в случае провала дипломатических усилий готов прибегнуть к экономическому давлению на Россию.

Речь идет о введении санкций на российскую нефть и тех, кто ее покупает, как это предлагает группа американских сенаторов во главе с Линдси Грэмом. Однако Трамп считает, что это крайняя мера.

Источник : Fox News

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.