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Кремль одобряет его тактику: ISW о причине смены командующего Сухопутными войсками РФ

путін
Фото: Getty Images

Несколько дней назад российский диктатор назначил новым командующим Сухопутными войсками РФ Андрея Мордвичева, который сменил на этом посту Олега Салюкова. Новый руководитель известен применением штурмов с высоким уровнем потерь.

Аналитики Института изучения войны (ISW) объяснили причины смены командующего Сухопутными войсками.

Почему Путин сменил командующего Сухопутными войсками

В ISW считают, что назначение Мордвичева, вероятно, указывает на то, что Кремль одобряет тактику, разработанную под его командованием, а именно, использование штурмов с высоким уровнем потерь.

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Москва стремится закрепить эту тактику, которую с конца 2023 года использовало командование Сухопутных войск для продвижения на Авдеевском и Покровском направлениях.

Сообщается, что Мордвичев занимал должность командующего как центральной группировки войск РФ, так и центрального военного округа России и руководил захватом Авдеевки в феврале 2024 года.

По данным ISW, российские военные блогеры “поприветствовали” назначение Мордвичева. Там интерпретировали это как признак того, что Кремль начинает модернизацию, направленную на усиление способности России планировать и осуществлять операции в Украине и за ее пределами.

В отчете отмечается, что Мордвичев является одним из немногих российских командиров, которые достигли тактического проникновения вглубь украинской линии соприкосновения за последние два года, но эти ограниченные тактические проникновения “были достигнуты большой ценой”.

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Армия России, Война в Украине, Владимир Путин, Росія
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