Мы поможем ВСУ быстро восстановить силы после перемирия с РФ — Писториус

Перемирие между Украиной и Россией, если его вообще удастся достичь, не продлится вечно. Силы обороны Украины должны быстро восстановить боеготовность, с чем помогут партнеры.

Такое мнение высказал министр обороны Германии Борис Писториус после завершения встречи с коллегами из Франции, Италии, Польши и Великобритании в Риме.

Писториус о поддержке Украины

По словам Писториуса, уже сегодня стоит подумать о том, что делать в первый же день после начала возможного перемирия, если его удастся достичь.

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Сейчас это не выглядит реальным, заявил министр обороны Германии.

— Это не должно стать неожиданностью и мы не будем удивлены. Мы готовимся к этому, — утверждает Писториус.

По его мнению, перемирие не будет длиться вечно. Также не предусмотрено безграничное время для переговоров об установлении настоящего мира, сказал он.

— Понятно, что ВСУ в период после завершения перемирия должны быть в состоянии быстро и основательно восстановиться. Мы будем сопровождать этот процесс через материальную поддержку и обучение, — подчеркнул Писториус.

Месседж Группы пяти (Германии, Франции, Италии, Польши и Великобритании) и других стран остается четким: Европа и союзники будут продолжать поддерживать Украину в будущем, утверждает министр обороны.

Кроме этого, стоит подумать, как будет выглядеть перемирие и как будет обеспечиваться его соблюдение, в частности кто и в каких рамках может взять ответственность за наблюдением.

Как отметил Писториус, продолжаются очень конструктивные переговоры по этим вопросам.

Министр обороны Германии обратил внимание, что весь мир стал свидетелем того, как российский диктатор Владимир Путин, который говорил ранее о готовности начать прямые переговоры, не явился лично в Стамбул и фактически отказался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По его мнению, это очень четко демонстрирует, что Путин вообще не заинтересован в окончании полномасштабной войны против Украины.

Источник : Укринформ

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