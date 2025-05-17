Путин отверг мирный план из 22 пунктов и Уиткофф отложил визит в Москву – FT

Российский диктатор Владимир Путин отказался обсуждать мирный план из 22 пунктов, который разработал спецпредставитель США Стив Уиткофф вместе с представителями Украины, Европы и США. Из-за этого его следующую встречу с Путиным отменили.

Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на трех информированных лиц.

Путин отверг мирный план Трампа

Издание пишет, что 22 пункта плана были обсуждены во время разговора с американскими и украинскими чиновниками.

Сейчас смотрят

По словам собеседников, Украину на разговоре представляли министр обороны Рустем Умеров и руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Соединенные Штаты — госсекретарь Марко Рубио и спецпредставители Стив Уиткофф и Кит Келлог.

Источники сообщили, что Уиткофф узнал от российских чиновников о нежелании Путина обсуждать мирный план. Это, мол, привело к тому, что он отменил свою поездку в Москву на этой неделе. В то же время, человек, близкий к Уиткоффу, сказал, что пятая поездка не планировалась.

FT отмечает, что нежелание диктатора участвовать в основных мирных переговорах стало более очевидным в последние дни.

В частности, когда Путин отказался приехать в Стамбул и отправил туда делегацию во главе с бывшим российским министром культуры Владимиром Мединским.

В апреле СМИ писали, что может предусматривать мирный план, инициированный командой Дональда Трампа. Сообщалось, что один из пунктов касался территорий. В нем также говорилось о немедленном прекращении огня и отказе Украины от вступления в НАТО.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.