Rheinmetall и Lockheed Martin перенесут производство Patriot, Hellfire и GMLRS в Европу

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall и американская компания Lockheed Martin готовятся создать совместное предприятие на территории Европы для производства летательных аппаратов и ракет, в которые войдут системы противовоздушной обороны Patriot.

Производство Patriot в Европе

Как сообщается, Rheinmetall будет владеть 60% в совместном предприятии, процесс создания которого должен начаться в ближайшее время.

Утверждается, что причиной такого шага стали ограниченные инвестиционные возможности в США, которые не позволяют удовлетворить нарастающий спрос на территории Европы.

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Генеральный директор Rheinmetall Арсин Паппергер заявил, что иногда приходится ждать 10 лет, чтобы получить летательный аппарат из США. По его мнению, это слишком долго.

В новом европейском Центре компетенции планируют одновременное производство ATACMS, GMLRS, Hellfire, JAGM и PAC-3.

По предварительной информации, запланированы мощности до 10 тыс. летательных аппаратов и такое же количество ракетных двигателей в год.

Планируется, что будет полная вертикальная интеграция производства, включая опытно-конструкторские работы. В то же время интеллектуальные права будут принадлежать европейской стороне.

Согласно плану, производство двигателей начнется в 2026 году, а ракет — в 2027 году. Однако 2028-2029 годы станут периодом активного наращивания мощностей. Всего в проект могут инвестировать около €5 млрд.

Немецкая компания Rheinmetall планирует перенести линии сборки ATACMS из США и максимально привлечь собственные компоненты. Ежегодно ожидается спрос по меньшей мере на 600-800 ATACMS, 2,5 тыс. GMLRS, 5 тыс. Hellfire, 5,2 тыс. JAGM и 250-300 PAC-3.

Отмечается, что любое сотрудничество будет происходить во взаимодействии с правительствами США и Германии. Переговоры о запуске такого производства еще продолжаются, поэтому все возможные варианты остаются предварительными.

Источник: Hartpunkt

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