США готовятся к переговорам о сокращении контингента в Европе — Reuters

Соединенные Штаты могут во второй половине года начать консультации с европейскими партнерами относительно возможного уменьшения количества своих военных в Европе.

Об этом сообщил постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер, информирует Reuters.

Сокращение контингента США в Европе: что известно

В ответ на вопрос, рассматривает ли администрация президента Дональда Трампа вариант вывода военных из Европы, Уитакер подчеркнул: “ничего не решено”.

Сейчас смотрят

— Но как только мы примем решение, мы начнем эти переговоры в рамках НАТО. Это будет, безусловно, после саммита (в Гааге — Ред.), где-то в конце года, мы начнем эти переговоры… Все наши союзники готовы к этому, — добавил дипломат.

Уитакер отметил, что любое уменьшение контингента будет обсуждаться с партнерами по Альянсу, чтобы избежать рисков для безопасности.

— Это более чем 30-летнее желание США (сократить войска в Европе — Ред.), президент Трамп просто сказал: достаточно, это будет сделано, и это будет сделано сейчас, это будет сделано упорядоченно, но мы не будем больше терпеть промедление в этой ситуации… Нам просто нужно проработать практические последствия, — подчеркнул посол.

Он заверил, что Вашингтон и в дальнейшем будет оставаться участником НАТО: “Соединенные Штаты останутся в этом альянсе, и мы будем большим другом и большим союзником”.

Войска США в Европе

Сейчас в Европе дислоцировано более 100 тыс. американских военных.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет заявил европейским союзникам, что не следует считать присутствие американских войск в Европе постоянным и неизменным.

В апреле ряд СМИ сообщил, что Пентагон рассматривает возможность сокращения американского контингента в Европе на 10 тыс. человек.

Однако главнокомандующий Вооруженными силами США в Европе и НАТО генерал Кристофер Каволи выступил против этого шага.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.