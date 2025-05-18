Джо Байдену диагностировали агрессивную форму рака

У бывшего президента США Джо Байдена диагностировали агрессивную форму рака простаты.

Об этом говорится в официальном заявлении его офиса, пишет CNN.

У Джо Байдена рак: что известно

Болезнь уже распространилась на кости.

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— На прошлой неделе президент Джо Байден прошел обследование из-за новообразования в предстательной железе, которое было обнаружено на фоне нарастания урологических симптомов. В пятницу ему поставили диагноз рака простаты с баллом по шкале Глисона 9 (Группа 5), с метастазами в костную систему, — говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что несмотря на агрессивную форму болезни, рак оказался гормонозависимым, что позволяет эффективно его контролировать.

Сейчас Байден вместе с семьей обсуждает варианты лечения со своими врачами.

Байдену ранее удалили рак кожи

Джо Байдену 16 февраля 2023 года сделали операцию по удалению раковой опухоли на коже груди.

Новообразование было обнаружено во время ежегодного медицинского обследования бывшего президента. Операция прошла успешно и дальнейшее лечение не потребовалось.

Байден находился под наблюдением дерматолога в рамках комплексной медицинской помощи.

Обнаруженное в 2023 году новообразование — базальноклеточный рак кожи, который не имеет тенденции к распространению или метастазированию.

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