Лидеры ЕС обсудят с Трампом его предстоящий разговор с Путиным — Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Польши Анджей Дуда планируют телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом перед его переговорами с Владимиром Путиным, которые должны состояться в понедельник.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, пишет Reuters.

Разговор европейских лидеров с Трампом

Мерц рассказал, что во время участия в инаугурационной мессе Папы Льва XIV в Ватикане он обсудил предстоящий диалог между Трампом и Путиным с государственным секретарем США Марко Рубио.

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— Мы договорились, что поговорим еще раз — четыре лидера государств и президент США — перед этим разговором (Трампа с Путиным. — Ред.), — сообщил канцлер журналистам.

Он добавил, что во время визита в Ватикан провел длительную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал телефонный разговор с российским диктатором Путиным, который должен состояться в понедельник, 19 мая. После этого Трамп планирует связаться с Владимиром Зеленским.

Глава Белого дома также высказал мнение, что Путин “устал от войны”, и заявил, что достижение мирного соглашения возможно только при его личном участии.

Лидеры Великобритании, Германии, Польши и Франции уже дважды проводили совместные телефонные консультации с Трампом — во время визита в Украину и в пятницу, на полях саммита Европейского политического сообщества в Албании.

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