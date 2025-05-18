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Илья Нежигай, редактор ленты

Прозападный кандидат Никушор Дан лидирует на выборах президента Румынии — экзитполы

вибори у Румунії
Фото: Getty Images

В Румынии по итогам второго тура президентских выборов в лидерах, по данным экзитполов, находится прозападный мэр Бухареста Никушор Дан, который опережает ультраправого кандидата Джорджа Симиона, которому запрещен въезд в Украину.

Данные экзитполов приводит Digi24.

Экзитполы выборов в Румынии

Как свидетельствуют данные экзитпола CURS, Никушор Дан одержит победу на выборах, набрав 54,1% голосов. В то же время Симион, который возглавляет националистическое движение Альянса за Союз румын получил 45,9% поддержки. Экзитпол указывает на данные опросов по состоянию на 20:00 по местному времени.

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В то же время по данным экзитпола Avangarde, который имеет данные по состоянию на 19:00, Дан также опережает с количеством голосов в 54,9%, когда же у Симиона — 45,1%.

В то же время ни в одном из экзитполов нет голосов диаспоры.

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вибори президента, Румунія
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