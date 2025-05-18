РФ ночью планирует запуск межконтинентальной ракеты РС-24 из комплекса ЯРС – ГУР

В ночь на 19 мая армия РФ намерена осуществить “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса ЯРС.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Намерение РФ запустить ракету РС-24 из комплекса ЯРС

В ГУР убеждены: намерение РФ запустить ракету РС-24 из комплекса ЯРС в ночь на 19 мая является российской тактикой запугивания.

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Целью “учебно-боевого” запуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса ЯРС является демонстративное давление и запугивание Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО.

По информации, имеющейся в распоряжении украинских разведчиков, приказ запустить ракету, оснащенную учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса получил расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Местом запуска выбрали район вблизи поселка Свободный Свердловской области РФ.

Свободный Свердловской области РФ на карте

Свободный – это поселок в Свердловской области РФ, где дислоцируется 42 ракетная дивизия, относящаяся к 31 ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 180-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : ГУР

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