Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Пережила Голодомор, Вторую мировую и советчину — умерла языковед Мария Плющ
Эксперты назвали фразу из двух слов, которая может быть ранним признаком деменции
Только у нас и в Скандинавии: какой уникальный камень Европа покупает у Украины
Буданов рассказал, чем обернется для РФ отказ Путина от встречи с Зеленским
При отражении вражеской атаки с F-16 была потеряна связь: пилот катапультировался
Татьяна Забожко, редактор ленты

РФ ночью планирует запуск межконтинентальной ракеты РС-24 из комплекса ЯРС – ГУР

балістична ракета
Фото: Getty Images

В ночь на 19 мая армия РФ намерена осуществить “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса ЯРС.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Намерение РФ запустить ракету РС-24 из комплекса ЯРС

В ГУР убеждены: намерение РФ запустить ракету РС-24 из комплекса ЯРС в ночь на 19 мая является российской тактикой запугивания.

Сейчас смотрят

Целью “учебно-боевого” запуска межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса ЯРС является демонстративное давление и запугивание Украины, а также государств-членов ЕС и НАТО.

По информации, имеющейся в распоряжении украинских разведчиков, приказ запустить ракету, оснащенную учебным боеприпасом, с мобильного грунтового комплекса получил расчет 433 полка 42 дивизии 31 армии Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Местом запуска выбрали район вблизи поселка Свободный Свердловской области РФ.

Свободный Свердловской области РФ на карте

Свободный – это поселок в Свердловской области РФ, где дислоцируется 42 ракетная дивизия, относящаяся к 31 ракетной армии Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Свободный Свердловской области РФ на карте

Карта: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 180-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: ГУР
балістична ракета, Война в Украине, Ракета, Ракетные удары России, ракетний удар, Російська агресія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь