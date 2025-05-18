У Трампа лопается терпение в отношении России — президент Финляндии

Президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении российского диктатора Владимира Путина, заявил президент Финляндии Александр Стубб после длительного разговора со своим американским коллегой.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на слова финского лидера, которые тот сказал во время конференции по безопасности в Эстонии.

Трамп теряет терпение из-за действий России

Стубб заявил, что Трамп и Путин, телефонный разговор которых запланирован на понедельник, не должны решать судьбу Украины через голову украинского президента Владимира Зеленского.

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Финский лидер также сказал, что в зависимости от того, как пройдет телефонный разговор, есть шанс, что американские сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь внесут в Конгресс США на этой неделе пакет санкций, чтобы сделать финансы России неподъемными.

Стубб практически ежедневно общается с Грэмом, который называет пакет санкций “сокрушительным”.

На конференции по безопасности в Эстонии Стубб также сказал:

— Если собрать все воедино, то можно сказать, что Зеленский терпелив, а президент Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении, то есть в отношении России.

Президент Финляндии добавил, что угрозы санкций и их невыполнение не вызовут проблем с доверием, пока Запад будет заставлять Путина реагировать.

Санкции США в отношении России

Ожидается, что Линдси Грэм, который обсуждал свой пакет санкций с министрами иностранных дел европейских стран на прошлой неделе, адаптирует положения законопроекта таким образом, чтобы он был направлен на иностранные фирмы, которые импортируют российские энергоносители. Грэм, сторонник Трампа, представляет свои санкции как дополнение к тарифной политике Трампа, а не как альтернативу.

Первоначальный пакет содержал планы по введению 500-процентных тарифов на товары любой страны, торгующей энергоресурсами с Россией, — политика, от которой сам Трамп уже отказался в своей торговой войне.

Стубб заявил, что любые контакты Европы с Путиным будут осуществляться через руководство E3, состоящее из Великобритании, Франции и Германии.

— На высшем уровне мы не должны действовать в одиночку, — сказал он.

Президент Стубб, один из небольшой группы европейских лидеров, которые пользуются вниманием Трампа, сказал, что использует свое влияние, чтобы убедить президента пересмотреть свое мнение относительно экономической и военной мощи России.

На конференции по безопасности Леннарта Мэри в Таллине он рассказал, что в субботнем разговоре с Трампом пытался объяснить, что Россия больше не является великой державой, “конечно, не в экономическом плане”.

— Она меньше Италии, чуть больше Испании (по объему экономики, — Ред.). В военном отношении она хотела лишить Украину независимого суверенитета и территориальной целостности три года назад. В этом году она продвинулась менее чем на один процентный пункт, ее процентная ставка составляет более 20%, а ее резервы закончились, — сказал Стубб.

Таким образом, резюмировал финский лидер, “это уже не та страна, которую можно рассматривать как великую державу”.

— Именно такие послания вы должны донести до людей. Это нелегкая игра, но вы просто должны продолжать взаимодействовать с американской администрацией, — подчеркнул он.

Напомним, 10 апреля лидеры ЕС согласовали с президентом США введение санкций против России после 12 апреля, если российский диктатор Путин не пойдет на объявление режима тишины.

Источник : The Guardian

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