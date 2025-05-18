Зеленский и Папа Лев XIV впервые встретятся в Ватикане: что известно

В воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV проведут первую официальную встречу в формате закрытой аудиенции.

Зеленский встретится с Папой Львом

Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров, отвечая на вопросы журналистов.

Встреча, в которой также примет участие первая леди Елена Зеленская, намечена на вторую половину дня после завершения интронизационной мессы понтифика.

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Информацию о предстоящей встрече также подтвердило издание Sky News, отметившее, что Папа Римский проведет частную аудиенцию с Зеленским сегодня днем.

Стоит напомнить, что 12 мая состоялся телефонный разговор между президентом Украины и новоизбранным понтификом — это был первый международный разговор Льва XIV в должности Папы.

Интронизация Папы Льва XIV

Сегодня в Ватикане состоялась официальная церемония восхождения Льва XIV на апостольский престол. Это первый в истории понтифик родом из США – кардинал Роберт Фрэнсис Прево.

На инаугурационной мессе присутствовало более 250 тысяч верующих, представители 150 делегаций со всего мира, включая международные организации.

Во время литургии понтифик отдельно упомянул об Украине, отметив: “Ожидаются переговоры о справедливом мире”.

Позиция понтифика по войне в Украине

Папа Римский неоднократно в своих первых публичных выступлениях обращал внимание на продолжающуюся в Украине трагедию войны.

Ему были переданы списки украинских военнопленных, находящихся в плену.

По информации из Ватикана, Святейший Отец намерен предложить мирные переговоры между Украиной и Россией именно на территории Апостольской столицы.

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