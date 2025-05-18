Зеленский и Папа Лев XIV впервые встретятся в Ватикане: что известно
В воскресенье, 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский и Папа Римский Лев XIV проведут первую официальную встречу в формате закрытой аудиенции.
Зеленский встретится с Папой Львом
Об этом сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров, отвечая на вопросы журналистов.
Встреча, в которой также примет участие первая леди Елена Зеленская, намечена на вторую половину дня после завершения интронизационной мессы понтифика.
Информацию о предстоящей встрече также подтвердило издание Sky News, отметившее, что Папа Римский проведет частную аудиенцию с Зеленским сегодня днем.
Стоит напомнить, что 12 мая состоялся телефонный разговор между президентом Украины и новоизбранным понтификом — это был первый международный разговор Льва XIV в должности Папы.
Интронизация Папы Льва XIV
Сегодня в Ватикане состоялась официальная церемония восхождения Льва XIV на апостольский престол. Это первый в истории понтифик родом из США – кардинал Роберт Фрэнсис Прево.
На инаугурационной мессе присутствовало более 250 тысяч верующих, представители 150 делегаций со всего мира, включая международные организации.
Во время литургии понтифик отдельно упомянул об Украине, отметив: “Ожидаются переговоры о справедливом мире”.
Позиция понтифика по войне в Украине
Папа Римский неоднократно в своих первых публичных выступлениях обращал внимание на продолжающуюся в Украине трагедию войны.
Ему были переданы списки украинских военнопленных, находящихся в плену.
По информации из Ватикана, Святейший Отец намерен предложить мирные переговоры между Украиной и Россией именно на территории Апостольской столицы.