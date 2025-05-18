Зеленский провел встречу с Венсом: впервые после конфликта в Белом доме

В воскресенье, 18 мая, в рамках мер по случаю интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией.

Об этом сообщает корреспондент Интерфакс-Украина с места происшествия.

Зеленский встретился с Венсом и Рубио

В состав делегации Соединенных Штатов вошли вице-президент США Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио. Переговоры прошли в закрытом формате.

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Особое внимание эта встреча приобрела из-за того, что она стала первой после напряженного обмена заявлениями между украинской и американской сторонами, который имел место 28 февраля в Белом доме.

Несмотря на предыдущие разногласия, в Ватикане Зеленский и Вэнс по-дружески пожали друг другу руки перед инаугурационной мессой нового понтифика.

Как сообщает CNN встреча состоялась на фоне того, как администрация президента Дональда Трампа продолжает свои неудачные усилия по установлению мира между Россией и Украиной.

И это за день до того, как ожидается, что Трамп поговорит по телефону о войне с президентом России Владимиром Путиным.

Ожидается, что Трамп также поговорит с Зеленским после беседы с Путиным.

Встреча имела символическое значение, поскольку прошла в одном из самых влиятельных дипломатических и духовных центров мира на фоне широкого международного внимания к войне в Украине.

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