Британия и ЕС договорились о новом этапе сотрудничества после Brexit

Состоялись переговоры Великобритании с ЕС, где стороны договорились об обновлении своих отношений со времен Brexit после того, как смогли решить споры по рыбалке и проверкам продуктов питания и сельского хозяйства. Это произошло во время ночных переговоров накануне саммита в Лондоне.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на источники с обеих сторон.

Переговоры Британии с ЕС: что известно об обновлении отношений

По словам источника в британском правительстве, после переговоров Британии и ЕС Брюссель согласился не связывать срок действия соглашения о проверках продажи пищевых продуктов и сельхозтоваров с вопросом рыболовства — и именно это позволило сторонам договориться в последнюю минуту.

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Вопрос рыболовства был одним из главных в споре. Считается, что стороны договорились, что страны ЕС смогут ловить рыбу в британских водах в течение 10 лет — это вдвое дольше, чем изначально хотела Великобритания.

— Рыболовство было тотемной частью значительной части начальных переговоров по Brexit, несмотря на относительно низкий вклад отрасли в ВВП Великобритании. Консерваторы и Реформистская партия Великобритании предостерегают от любого соглашения, которое, по их мнению, приведет к продаже Великобритании рыболовного флота, — пишет The Guardian.

Исполнительный директор Национальной федерации рыболовных организаций Майк Коэн заявил в понедельник, что рыболовная отрасль будет оценивать соглашение в зависимости от того, что Великобритания получила в обмен на долгосрочный доступ к своим водам.

Также стороны согласовали несколько других компромиссов, предложенных ЕС.

— Сейчас созданы условия для очень успешной и конструктивной перезагрузки отношений, — заявил один из источников в ЕС.

Одним из вопросов, который, вероятно, пока не удастся окончательно решить, являются схемы взаимной мобильности молодежи. Великобритания хочет ограничить количество участвующих, а ЕС выступает против этого.

Также во время переговоров Британия и ЕС обсуждали:

улучшение доступа британских компаний к финансированию обороны ЕС;

упрощение поездок в ЕС для британцев через электронные паспортные ворота.

В понедельник утром министр торговли Джонатан Рейнольдс не прокомментировал, было ли заключено соглашение, но заявил, что для Британии предлагается “настоящий приз”.

— Текущее соглашение имеет огромные пробелы не только в сферах, связанных с торговлей, но и с безопасностью … Поэтому речь идет об улучшении жизни людей, о повышении безопасности страны, об обеспечении большего количества рабочих мест в Великобритании, — сказал он Times Radio.

Источник : The Guardian

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