Цены на нефть упали из-за новостей из США и переговоров по войне в Украине

Мировые цены на нефть продемонстрировали некоторое снижение. Это произошло на фоне переговоров о прекращении войны РФ против Украины и новостей о снижении кредитного рейтинга США.

Об этом пишет Bloomberg.

Снижение цен на нефть: что известно

Цена нефти марки Brent снизилась на 1,1% и теперь составляет около $65 за баррель. Американская нефть West Texas Intermediate торгуется на уровне $62 за баррель.

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Одна из причин ослабления рискованных активов — решение агентства Moody’s Ratings снизить кредитный рейтинг правительства США.

Это решение, которое последовало после подобных решений других крупных агентств, может еще больше усилить тревогу на Уолл-стрит относительно американских суверенных облигаций и замедления экономики.

Как пишет Bloomberg, внимание рынков также привлек запланированный телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Отмечается, что глава Кремля может не пойти на уступки, поскольку считает, что имеет преимущество в войне.

— Хотя сегодня утром цена на нефть марки Brent упала, на удивление, она не теряет так много стоимости, учитывая падение американских фьючерсов… Более низкая цена на нефть и мягкий доллар, вероятно, укрепят мировой спрос на нефть на фоне очень пессимистических ожиданий, — сказал главный аналитик сырьевых товаров SEB AB Бьярне Шилдроп.

За последние две недели цены на сырую нефть несколько выросли из-за роста напряженности в мире, в частности из-за неопределенности в переговорах между США и Ираном и авиаударов Израиля по территориям в Йемене, подконтрольных хуситам, которые обещали ответить.

Всего с начала года цены на нефть упали более чем на 10%. Это связано с торговой войной Дональда Трампа, а также с тем, что страны ОПЕК+ постепенно возвращают на рынок ранее сокращенное производство, что может привести к избытку предложения в ближайшее время.

Источник : Bloomberg

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