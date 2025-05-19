Китайский дрон Jiutian SS-UAV: характеристики и особенности

В июне Китай должен испытывать новый дрон Цзю Тянь, что в переводе означает “большая высота”.

Что известно о БпЛА Jiutian, какая дальность полета и технические характеристики — читайте в материале Фактов ICTV.

Что известно о БпЛА Jiutian SS-UAV

Китайское государственное агентство CCTV сообщило, что в ближайшее время ожидается первый полет новейшего гигантского беспилотника Jiutian SS-UAV, разработанного корпорацией AVIC (Aviation Industry Corporation of China).

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Запуск аппарата состоится в рамках тестовой программы, которая предшествует его передаче Вооруженным силам КНР.

Jiutian SS-UAV, или дрон Цзю Тянь, является новейшим стратегическим беспилотным летательным аппаратом, сочетающим функции боевой платформы и воздушного носителя других дронов.

Его впервые представили публике в ноябре 2024 года на выставке Airshow China, проходившей в Чжухае.

Видео с компьютерной визуализацией, размещенное в интернете, демонстрирует, как дрон-матка Jiutian SS-UAV одновременно запускает большое количество барражирующих боеприпасов, стилизованных под иранские Shahed, что подчеркивает его роевые возможности.

China will launch its 1st drone mothership next month. The Jiutian SS-UAV will have a maximum take-off weight of 15 ton and a 25 meter wingspan. Its cruising altitude is said to be 15 km & its range 7000 km It will carry more than 100 FPV drones for AI coordinated swarm attacks pic.twitter.com/SFHpKpX3x8 — Visegrád 24 (@visegrad24) May 18, 2025

Особенности и возможности Jiutian SS-UAV

Новый беспилотник имеет значительный размах крыльев и высокие летно-технические характеристики, что позволяет ему осуществлять мониторинг больших территорий с воздуха в течение длительного времени. Он приспособлен для полетов на значительной высоте и способен выполнять задачи как в разведке, так и в ударных операциях.

Заднее расположение двигателя уменьшает тепловую сигнатуру, добавляя уровень малозаметности, необходимый для длительных разведывательных миссий в потенциально сложных районах.

Модель оборудована восемью подвесными точками для размещения полезной нагрузки. Из них шесть могут использоваться для размещения ударного вооружения, а две — для ракет класса воздух-воздух.

Дополнительно предусмотрен модульный отсек для запуска меньших дронов, что открывает возможность роевого удара по целям противника.

Сообщается, что он будет иметь более 100 беспилотников FPV для скоординированных роевых атак искусственного интеллекта.

БпЛА демонстрируется вместе с противокорабельной ракетой KD-88 (в экспортной версии TL-17) с дальностью полета до 200 км. А также китайской копией американской планирующей бомбы AGM-154 JSOW — LY-V501 с дальностью полета около 130 км.

Китайский воздушный корабль Jiutian SS-UAV: технические характеристики

Jiutian SS-UAV имеет максимальный взлетный вес 15 тонн. Размах крыльев составляет 25 м. Крейсерская высота — 15 км, а радиус действия — 7 000 км.

Дрон Jiutian SS-UAV имеет следующие характеристики:

максимальный взлетный вес — 15 тонн;

размах крыльев — 25 м;

длина фюзеляжа — 16,35 м;

высота — 4,99 м;

максимальная нагрузка — 6 000 кг;

крейсерская скорость — до 700 км/ч;

дальность полета — до 7 000 км;

продолжительность полета — более 12 часов;

максимальная высота полета — 15 000 м.

Jiutian SS-UAV может выполнять длительные миссии на больших расстояниях и оставаться вне досягаемости многих традиционных систем противовоздушной обороны.

Источник: Defence Express

Фото: скриншот с видео

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