Китайский дрон Jiutian SS-UAV: характеристики и особенности

В июне Китай должен испытывать новый дрон Цзю Тянь, что в переводе означает “большая высота”.

Что известно о БпЛА Jiutian, какая дальность полета и технические характеристики — читайте в материале Фактов ICTV.

Китайское государственное агентство CCTV сообщило, что в ближайшее время ожидается первый полет новейшего гигантского беспилотника Jiutian SS-UAV, разработанного корпорацией AVIC (Aviation Industry Corporation of China).

Запуск аппарата состоится в рамках тестовой программы, которая предшествует его передаче Вооруженным силам КНР.

Jiutian SS-UAV, или дрон Цзю Тянь, является новейшим стратегическим беспилотным летательным аппаратом, сочетающим функции боевой платформы и воздушного носителя других дронов.

Его впервые представили публике в ноябре 2024 года на выставке Airshow China, проходившей в Чжухае.

Видео с компьютерной визуализацией, размещенное в интернете, демонстрирует, как дрон-матка Jiutian SS-UAV одновременно запускает большое количество барражирующих боеприпасов, стилизованных под иранские Shahed, что подчеркивает его роевые возможности.

China will launch its 1st drone mothership next month.

The Jiutian SS-UAV will have a maximum take-off weight of 15 ton and a 25 meter wingspan. Its cruising altitude is said to be 15 km & its range 7000 km

It will carry more than 100 FPV drones for AI coordinated swarm attacks pic.twitter.com/SFHpKpX3x8

— Visegrád 24 (@visegrad24) May 18, 2025