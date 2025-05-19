Путин хочет вести переговоры, но не прекращать войну — Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин убежден, что его войска смогут прорвать оборону Украины и взять под контроль четыре региона. В связи с этим он не будет спешить заключать мирное соглашение.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Путин верит в полный захват четырех областей до конца года

Глава Кремля готовится к телефонному разговору с президентом США Дональдом Трампом, который должен состояться в понедельник, 19 мая. Он считает, что имеет сильные позиции для переговоров.

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Как отмечает Bloomberg, это может свидетельствовать о том, что российский диктатор вряд ли сделает значительные уступки Трампу во время их разговора, а европейские лидеры беспокоятся, что президент США может все равно пытаться быстро заключить сделку.

Агентство напоминает, что глава Белого дома настаивает на скором завершении войны, и стремится заключить сделку с Путиным. Однако, российский лидер пока не демонстрирует готовность прекратить боевые действия, ведь его войска медленно продвигаются на поле боя.

— Растет ощущение, что усилия США по установлению прекращения огня достигают кульминации, и европейские чиновники не уверены, усилит ли Трамп давление на Россию, или просто перейдет к следующему вызову, если они потерпят неудачу, — пишет Bloomberg.

Отмечается, что Трамп пообещал сообщить о результатах разговора с Путины президенту Украины Владимиру Зеленскому и союзникам по НАТО.

По словам источников, близких к Кремлю, несмотря на все разговоры о прекращении боевых действий, Путин готов долго вести войну, если это нужно для достижения его целей. Он даже настроен оптимистично относительно новых санкций США.

— Трамп хочет, чтобы Путин согласился на перемирие, но он категорически этого не хочет… Но Путин не заинтересован в провале переговоров. Он пытается маневрировать так, чтобы эти переговоры продолжались параллельно с военным наступлением, — сказал Сергей Марков, политический консультант, тесно связанный с Кремлем.

Высокопоставленный европейский чиновник сообщил, что во время разговора в пятницу лидеры Германии, Франции и Великобритании пытались объяснить Трампу, что Путин его вводит в заблуждение. Они боятся, что Трамп рискует выглядеть неудачником, если навяжет Украине невыгодную сделку.

Зеленский также был участником этого разговора, но, как отметил чиновник, он выглядел уставшим и подавленным. Президент Украины и его союзники считали, что глава Белого дома введет новые санкции против России, если Путин не выполнит договоренности о прекращении огня, но этого не произошло.

В то же время Bloomberg отмечает, что уверенность Путина в успехах России на поле боя не совпадает с мнением Запада. По словам европейских чиновников, Россия, которая за три года войны понесла большие потери, не имеет достаточно сил, чтобы достичь целей, которые поставил глава Кремля.

— Этот скептицизм также разделяют многие российские военные, которые воюют в Украине, заявил источник, близкий к Министерству обороны в Москве. В частности, по словам собеседника, украинские беспилотники сделали проведение широкомасштабных наступательных операций дорогим и неэффективным для России, — пишет агентство.

Источник : Bloomberg

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