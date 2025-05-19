РФ не смогла запустить баллистическую ракету PC-24 Ярс – Defence Express

Есть все основания полагать, что Россия не производила “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс 19 мая.

Об этом сообщили представители военного портала Defence Express.

Запуск ракеты PC-24 Ярс: что нужно знать

По данным украинских разведчиков, армия РФ намеревалась осуществить “учебно-боевой” запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 Ярс в ночь на 19 мая.

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Приказ запустить межконтинентальную баллистическую ракету Ярс отдали расчету 433 полка 42 дивизии 31 армии Ракетных войск стратегического назначения РФ.

Местом запуска избрали район вблизи поселка Свободный Свердловской области РФ, где и дислоцируется 433 полк 42 ракетной дивизии.

Однако, отмечают в Defence Express, пусковой район был выбран максимально нетипичный, ведь от Свободного до Нижнего Тагила – всего 25 км, поэтому любой запуск обязательно сняли бы местные и поделились бы фотографиями в сети.

Не было ни одного видео пролета ракеты и до основного российского полигона Кура на Камчатке, куда россияне обычно целят межконтинентальными ракетами.

А полет ракеты РС-24 Ярс должны наблюдать на значительной территории Сибири и Дальнего Востока от Ханты-Мансийска до Магадана.

В Defence Express не исключают, что запуск РС-24 Ярс могли отложить, чтобы не продемонстрировать несостоятельность российских сил ядерного сдерживания перед вечерним разговором главы Кремля Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, что любая ракета проходит предполетную проверку.

А в 2023 году РФ дважды подряд не могла штатно запустить РС-24 Ярс, потому что те сбивались с курса.

В то же время в Defence Express не исключают нештатную ситуацию на первом этапе полета сразу после старта.

– Несмотря на то, что баллистическая ракета Ярс является глубокой модернизацией Тополя, всегда есть риск отказа. К тому же напомним, что в конце сентября 2024 года в РФ на космодроме Плесецк в пусковой шахте взорвался РС-28 Сармат, – добавили представители военного портала.

Следует отметить, что обнародованные Defence Express предположения прокомментировал и руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины Андрей Коваленко.

– Не полетела, – лаконично написал он.

В то же время глава ЦПД напомнил, что второй запуск ракеты Орешник вскоре после удара по Днепру 21 ноября 2024 года у РФ также был неудачным.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 181-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Defence Express, Андрей Коваленко

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