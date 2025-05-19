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Вікторія Васьковська, редактор сайта

Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после диагностирования рака

Трамп і Байден
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп выразил поддержку экс-главе Белого дома Джо Байдену после того, как стало известно о его диагнозе — рак простаты.

Трамп пожелал Байдену выздоровления

Как отметил американский лидер, он и его жена Мелания расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена.

— Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл (бывшей первой леди. — Ред.) и их семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

У Джо Байдена диагностировали рак

18 мая в офисе Байдена сообщили, что у бывшего президента США обнаружили рак простаты, который уже распространился на кости.

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Болезнь диагностировали после обследования, которое Байден прошел на прошлой неделе из-за усиления урологических симптомов.

По результатам анализов, ему поставили диагноз рак простаты по шкале Глисона 9 с метастазами в костную систему.

Хотя рак агрессивный, он гормонозависимый, поэтому его можно эффективно контролировать.

Байден с семьей сейчас обсуждает варианты лечения с врачами.

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Джо Байден, Дональд Трамп, Мелания Трамп, президент сша, США
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