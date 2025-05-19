Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления после диагностирования рака
Президент США Дональд Трамп выразил поддержку экс-главе Белого дома Джо Байдену после того, как стало известно о его диагнозе — рак простаты.
Трамп пожелал Байдену выздоровления
Как отметил американский лидер, он и его жена Мелания расстроены известием о недавнем медицинском диагнозе Джо Байдена.
— Мы выражаем наши самые теплые и наилучшие пожелания Джилл (бывшей первой леди. — Ред.) и их семье, а также желаем Джо быстрого и успешного выздоровления, — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.
У Джо Байдена диагностировали рак
18 мая в офисе Байдена сообщили, что у бывшего президента США обнаружили рак простаты, который уже распространился на кости.
Болезнь диагностировали после обследования, которое Байден прошел на прошлой неделе из-за усиления урологических симптомов.
По результатам анализов, ему поставили диагноз рак простаты по шкале Глисона 9 с метастазами в костную систему.
Хотя рак агрессивный, он гормонозависимый, поэтому его можно эффективно контролировать.
Байден с семьей сейчас обсуждает варианты лечения с врачами.