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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Вэнс: Трамп спросит Путина, действительно ли тот хочет мира

Дебати Джей Ді Венс
Фото: Getty Images

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс ожидает, что Трамп спросит Путина, серьезно ли он настроен на мир, и предлагает США отказаться от переговоров.

Об этом сообщает Sky News.

Вэнс о разговоре Трампа и Путина

Журналисты издания получили информацию после короткого брифинга в Белом доме.

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Вэнс высказался по поводу войны в Украине, предупредив, что если Россия “не желает вступать в борьбу”, то “в конце концов, США должны будут сказать, что это не их война”.

Он добавил, что Владимир Путин, который должен поговорить с Дональдом Трампом в течение следующих 40 минут, “кажется, не знает”, как выйти из войны.

– Мы понимаем, что здесь возник определенный тупик. И я думаю, что президент скажет президенту Путину: – Вы серьезно? Вы это серьезно настроены? – сказал он журналистам, готовясь к отъезду из Италии после встречи с Папой Львом.

Напомним, в воскресенье, 18 мая, в рамках мер по случаю интронизации Папы Римского Льва XIV в Ватикане состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского с американской делегацией.

Несмотря на предыдущие разногласия, в Ватикане Зеленский и Вэнс по-дружески пожали друг другу руки перед инаугурационной мессой нового понтифика.

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Дебати Джей Ді Венс

Война в Украине, Владимир Путин, Джей Ди Вэнс, Дональд Трамп, Росія, США
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