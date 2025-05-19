ЕС и Великобритания заключили оборонное соглашение: закупки вооружения и поддержка Украины

Во время первого саммита Европейский Союз — Великобритания стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасности и обороны. Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соглашение о партнерстве между ЕС и Великобританией

Согласно договоренностям, Великобритания получила возможность участвовать в ключевых оборонных инициативах Евросоюза, в частности — в программе перевооружения и в европейском оборонном инвестиционном фонде.

По словам фон дер Ляйен, соглашение охватывает следующие направления:

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сотрудничество в оборонной промышленности;

обеспечение военной мобильности;

совместная деятельность в сфере развития мира и урегулирования кризисных ситуаций;

противодействие гибридным угрозам.

— Это первый шаг к участию Великобритании в европейской программе оборонных инвестиций, которую мы называем SAFE. Речь идет о кредитах в объеме 150 млрд евро для оборонных закупок. Это партнерство открывает путь к совместным закупкам, — отметила президент Еврокомиссии.

Она также подчеркнула, что основой сотрудничества между ЕС и Великобританией остаются именно люди. Фон дер Ляйен напомнила о решении Британии вновь присоединиться к программе Erasmus+.

— Это позволит новому поколению снова жить и учиться в странах друг друга. И это создаст дружбу, которая продлится всю жизнь, — добавила глава Еврокомиссии.

Помощь Украине станет более эффективной

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что к программам ЕС по перевооружению могут присоединиться и другие государства, которые не входят в состав Союза. В частности, речь идет об Украине.

— Это создает условия для более эффективной и скоординированной поддержки Украины. Речь идет как о коллективных закупках вооружения для передачи Киеву, так и о прямых инвестициях в украинский оборонно-промышленный сектор, — подчеркнула она.

Президент Еврокомиссии также отметила, что и ЕС, и Великобритания остаются единодушными в стремлении добиться полного и безусловного прекращения войны, которую начала Россия. Обе стороны, по ее словам, выступают за “решительный и справедливый мир” для Украины.

В свою очередь, председатель Совета Европейского Союза Антониу Кошта подчеркнул, что новое соглашение между ЕС и Великобританией также усилит обороноспособность НАТО.

— Наше партнерство укрепит европейский вклад в Альянс и будет способствовать концентрации на общих стратегических приоритетах. Это направление, в котором мы будем двигаться после этого удачного саммита. Он лишь первый из многих — мы договорились встречаться ежегодно, — сказал Кошта.

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