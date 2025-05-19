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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом

Зеленский провел телефонный разговор с Трампом — что известно
Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом эксклюзивно сообщили в информационном телемарафоне Єдині новини. Деталей разговора пока нет, отмечают в эфире.

Разговор Зеленского с Трампом

Спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга подтвердила планы Трампа провести разговор с Путиным в 10:00 по Вашингтону или в 17:00 по киевскому времени.

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По ее словам, Трамп планирует позвонить президенту Украины, когда этот разговор завершится.

— Я не хочу опережать эти очень важные разговоры. Конечно, вы услышите (детали, — Ред.) от президента или от меня после того, как эти разговоры завершатся, — утверждает спикер Белого дома.

Левитт ответила на уточняющий вопрос о цели этих разговоров. По ее словам, Трамп достаточно четко выразил свое отношение к Украине и России.

Спикер Белого дома утверждает, что президент США хочет окончания войны.

На вопрос о встрече Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом в Риме Левитт отметила, что это была хорошая и продуктивная встреча.

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Война в Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина-США
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