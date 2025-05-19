Зеленский провел телефонный разговор с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
Об этом эксклюзивно сообщили в информационном телемарафоне Єдині новини. Деталей разговора пока нет, отмечают в эфире.
Разговор Зеленского с Трампом
Спикер Белого дома Кэролайн Левитт во время пресс-брифинга подтвердила планы Трампа провести разговор с Путиным в 10:00 по Вашингтону или в 17:00 по киевскому времени.
По ее словам, Трамп планирует позвонить президенту Украины, когда этот разговор завершится.
— Я не хочу опережать эти очень важные разговоры. Конечно, вы услышите (детали, — Ред.) от президента или от меня после того, как эти разговоры завершатся, — утверждает спикер Белого дома.
Левитт ответила на уточняющий вопрос о цели этих разговоров. По ее словам, Трамп достаточно четко выразил свое отношение к Украине и России.
Спикер Белого дома утверждает, что президент США хочет окончания войны.
На вопрос о встрече Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Венсом в Риме Левитт отметила, что это была хорошая и продуктивная встреча.