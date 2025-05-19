ЗС Румунії дозволили збивати російські дрони, що нарушують повітряний простір

Илие Боложан, временный президент Румынии подписал закон, существенно расширяющий полномочия национальной армии в сфере воздушной безопасности.

Об этом сообщает Digi24.

Президент Румынии подписал закон, разрешающий сбивать беспилотники

Новый документ, принятый парламентом, позволяет вооруженным силам открывать огонь по беспилотникам, проникающим в воздушное пространство страны без разрешения.

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Закон также регламентирует порядок выполнения военных миссий и операций в мирное время на территории Румынии.

Его разработали на фоне ряда инцидентов, когда российские боевые БПЛА, атаковавшие южные районы Одесщины, пересекали румынскую границу.

Парламент одобрил документ до конца в феврале 2025 года. Хотя ультраправые политические силы пытались оспорить его в Конституционном суде, их попытки не дали результата.

Напомним, в ночь с 28 на 29 апреля российские войска запустили несколько волн беспилотников по гражданским объектам и объектам портовой инфраструктуры Украины.

Один из дронов на короткое время нарушил воздушное пространство Румынии.

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