ЗС Румунії дозволили збивати російські дрони, що нарушують повітряний простір
Илие Боложан, временный президент Румынии подписал закон, существенно расширяющий полномочия национальной армии в сфере воздушной безопасности.
Об этом сообщает Digi24.
Президент Румынии подписал закон, разрешающий сбивать беспилотники
Новый документ, принятый парламентом, позволяет вооруженным силам открывать огонь по беспилотникам, проникающим в воздушное пространство страны без разрешения.
Закон также регламентирует порядок выполнения военных миссий и операций в мирное время на территории Румынии.
Его разработали на фоне ряда инцидентов, когда российские боевые БПЛА, атаковавшие южные районы Одесщины, пересекали румынскую границу.
Парламент одобрил документ до конца в феврале 2025 года. Хотя ультраправые политические силы пытались оспорить его в Конституционном суде, их попытки не дали результата.
Напомним, в ночь с 28 на 29 апреля российские войска запустили несколько волн беспилотников по гражданским объектам и объектам портовой инфраструктуры Украины.
Один из дронов на короткое время нарушил воздушное пространство Румынии.