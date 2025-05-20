Чешская инициатива: в этом году Украина получит еще 400 тыс. снарядов

В 2025 году Украина получит дополнительно 400 тыс. снарядов от Чехии в рамках чешской инициативы. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после встречи с главой правительства Чехии Петром Фиалой.

Военная помощь от Чехии для Украины

Шмыгаль напомнил, что в течение 2024 года Украина уже получила около 1,5 млн снарядов различного калибра в рамках чешской инициативы. В 2025 году Чехия предоставит еще 400 тыс. единиц боеприпасов.

Глава украинского правительства сообщил об увеличении Чехией ежегодной финансовой поддержки до $43 млн. С 2022 года общий объем военной помощи Украине со стороны Чехии составляет примерно $900 млн.

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Премьер-министры обсудили возможности расширения помощи Украине — военной, экономической, финансовой и гуманитарной.

— Будем укреплять интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий. Кроме того, договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16, — отметил Шмыгаль.

Также стороны договорились об активизации двусторонней торговли и расширении партнерства в таких сферах, как энергетика, агропромышленность, транспорт, медицина и восстановление инфраструктуры.

Что известно о чешской инициативе

В феврале 2024 года правительство Чехии объявило, что нашло источники поставок сотен тысяч снарядов для Украины в стране за пределами Европейского Союза. В частности, было найдено 500 тыс. боеприпасов калибра 155 мм и еще 300 тыс. калибра 122 мм.

Впоследствии Чехия сообщила, что в рамках проекта удалось собрать более миллиона снарядов. К закупке боеприпасов для Украины присоединилось почти 20 стран, среди которых Канада, Германия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Бельгия, Финляндия, Португалия, Швеция, Норвегия, Дания, Нидерланды, Люксембург, Испания и Словения.

Поставки боеприпасов в рамках чешской инициативы начались в июне 2024 года. По данным чешского правительства, за год Украина получила около 1,5 млн снарядов, треть из которых — калибра 155 мм.

Чехия подтвердила свою готовность продолжить закупку боеприпасов для нужд украинских военных и в 2025 году.

Фото: Денис Шмыгаль

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