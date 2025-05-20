Иран отверг требование США относительно нулевого обогащения урана

Ядерные переговоры между Ираном и США не будут иметь результата, если Вашингтон и в дальнейшем будет настаивать, чтобы Тегеран полностью отказался от обогащения урана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Маджида Тахтраванчи.

Ядерные переговоры Ирана и США зашли в тупик

По его словам, переговоры с США “ни к чему не приведут”, если Вашингтон будет настаивать на том, чтобы Тегеран прекратил деятельность по обогащению урана.

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Перед этем спецпосланник президента США Стив Уиткофф повторил позицию Дональда Трампа о том, что любое новое соглашение должно включать воздержание от обогащения как возможного пути к разработке ядерной бомбы.

На это в Тегеране заявили, что их ядерная энергетическая программа имеет исключительно мирные цели.

— Наша позиция по обогащению урана четкая, и мы неоднократно заявляли, что это национальное достижение, от которого мы не отступим, — подчеркнул Тахтраванчи.

В понедельник, 19 мая, спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Вашингтон усложняет переговоры, выражая публично условия, отличающиеся от тех, которые обсуждаются частным образом во время переговоров.

Пятый раунд переговоров между Ираном и США ожидается в Риме на этих выходных, но подтверждения еще нет, сообщил изданию иранский чиновник.

Четвертый раунд переговоров США и Иран провели 11 мая в Омане. Тогда Уиткофф назвал его обнадеживающим, а министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи — трудным, но полезным.

Источник : Reuters

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