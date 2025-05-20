Иран отверг требование США относительно нулевого обогащения урана
Ядерные переговоры между Ираном и США не будут иметь результата, если Вашингтон и в дальнейшем будет настаивать, чтобы Тегеран полностью отказался от обогащения урана.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление заместителя министра иностранных дел Ирана Маджида Тахтраванчи.
Ядерные переговоры Ирана и США зашли в тупик
По его словам, переговоры с США “ни к чему не приведут”, если Вашингтон будет настаивать на том, чтобы Тегеран прекратил деятельность по обогащению урана.
Перед этем спецпосланник президента США Стив Уиткофф повторил позицию Дональда Трампа о том, что любое новое соглашение должно включать воздержание от обогащения как возможного пути к разработке ядерной бомбы.
На это в Тегеране заявили, что их ядерная энергетическая программа имеет исключительно мирные цели.
— Наша позиция по обогащению урана четкая, и мы неоднократно заявляли, что это национальное достижение, от которого мы не отступим, — подчеркнул Тахтраванчи.
В понедельник, 19 мая, спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Вашингтон усложняет переговоры, выражая публично условия, отличающиеся от тех, которые обсуждаются частным образом во время переговоров.
Пятый раунд переговоров между Ираном и США ожидается в Риме на этих выходных, но подтверждения еще нет, сообщил изданию иранский чиновник.
Четвертый раунд переговоров США и Иран провели 11 мая в Омане. Тогда Уиткофф назвал его обнадеживающим, а министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи — трудным, но полезным.