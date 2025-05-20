Куда делся Илон Маск: почему Трамп внезапно перестал вспоминать о миллиардере

Еще несколько месяцев назад Илон Маск был везде: в X (ранее Twitter), в Белом доме и в заголовках новостей. Сейчас же он исчез из информационного поля.

Президент США Дональд Трамп более месяца не упоминал его на Truth Social, ведущие аккаунты Республиканской партии молчат, а в Вашингтоне его имя убрали из брифингов и рассылок.

Факты ICTV разбирались, почему самый яркий и одновременно самый скандальный представитель американской техноэлиты исчез с политической арены.

Сейчас смотрят

Упоминания Трампа о Маске

Еще зимой Дональд Трамп вспоминал Илона Маска в среднем четыре раза в неделю. Больше всего — 17 февраля, когда вышло сразу 11 постов с его именем. Однако с начала апреля — ни одного. То же касается и политических аккаунтов, связанных с Трампом.

Исчезновение Маска стало настолько ощутимым, что даже сенатор Джон Кеннеди из Луизианы признался журналистам, что “скучает по нему”.

Впрочем, представляется, что политическая тишина вокруг Илона Маска связана не с личным конфликтом, а с прагматикой. Репутация Маска стремительно ухудшилась: по опросам Navigator Research и Data for Progress, уровень одобрения его действий упал даже среди независимых избирателей и американцев без высшего образования. И если Трамп остается привлекательной фигурой для консерваторов, то Маск — все чаще воспринимается как токсичный персонаж.

Наиболее ярким свидетельством политического спада основателя Tesla стала судейская кампания в Висконсине. Илон Маск активно поддерживал консервативного кандидата, приезжал в штат, финансировал кампанию. Тогда демократка Сьюзан Кроуфорд запустила рекламу с обвинением Маска в попытке “купить суд”. Результат — поражение республиканцев с разницей в 10%.

Роль Маска во власти

На посту руководителя Департамента эффективности правительства (DOGE), Маск также уже не в центре внимания. Хотя его команда продолжает сокращение расходов и борется с бюрократией, в администрации Трампа главные темы — тарифы, бюджет, иммиграция.

Официальные аккаунты Белого дома больше не публикуют фото с основателем SpaceX, а его имя исчезло из большинства сообщений. Лишь в мае его упомянули в одном письме по сбору средств в контексте кепки Gulf of America, которую примерил миллиардер.

Впрочем, о Маске молчат не все. Демократы продолжают упоминать его в телевизионных роликах, соцсетях, в выступлениях. Однако уже не как главную угрозу, а как часть общего образа опасности рядом с Трампом.

Несмотря на снижение публичности, Илон Маск сохраняет влияние. Так, на прошлой неделе он был среди делегации техногигантов в Саудовской Аравии вместе с Дональдом Трампом. И хотя его срок в качестве специального чиновника завершается в мае, ожидается, что он продолжит неформальное влияние и финансирование.

Источник : Politico

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.