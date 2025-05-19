Лидеры ЕС поделились деталями разговора с Трампом после его звонка Путину

Лидеры Италии, Германии, Финляндии и президент Европейской комиссии вечером 19 мая обсудили с президентом США Дональдом Трампом его телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Мировые лидеры прокомментировали разговор Трампа и Путина

Канцлер Германии Фридрих Мерц в своей заметке в сети X заверил в неизменной поддержке Украины и в продолжении давления на Россию для завершения начатой ею войны.

— Европа и Америка здесь очень едины: Мы будем внимательно сопровождать Украину на пути к прекращению огня. Европа усилит давление на Москву через санкции. Мы договорились об этом с президентом США после его переговоров с Путиным, — подчеркнул Мерц.

Сейчас смотрят

Позже в его офисе уточнили, что во время разговора президент США и европейские партнеры согласовали дальнейшие шаги.

Они согласились тесно координировать переговорный процесс и стремиться к проведению очередной технической встречи… Европейские участники объявили об усилении давления на российскую сторону с помощью санкций, — добавили в пресс-службе канцлера.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своей заметке в X поблагодарила Трампа за “неустанные усилия по достижению перемирия в Украине” и подчеркнула важность дальнейшего участия США в этом процессе.

— Важно, чтобы США оставались вовлеченными в этот процесс. Мы будем продолжать поддерживать Владимира Зеленского в достижении прочного мира в Украине, — заявила фон дер Ляйен.

Президент Финляндии Александр Стубб отметил, что во время разговора лидеры обсудили мирные переговоры между Украиной и Россией, прекращение огня и шаги на пути к “справедливому и прочному миру”.

Важно продолжать тесную координацию между Соединенными Штатами и Европой. Финляндия продолжает поддерживать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, — написал Стубб в X.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони сообщила, что мировые лидеры работают над скорейшим началом переговоров, которые должны привести к прекращению огня и созданию основ для справедливого и прочного мира в Украине.

— В связи с этим готовность Святого Отца (Папы Льва XIV — Ред.) провести переговоры в Ватикане была оценена положительно. Италия готова внести свой вклад в содействие контактам и работу по установлению мира, — добавила Мелони.

Напомним, 19 мая президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который длился более двух часов.

Трамп заявил, что Россия и Украина “немедленно” начнут переговоры о прекращении огня. Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами, поскольку “они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает”.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.