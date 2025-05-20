Почти 60% американцев считают, что Трамп был недостаточно жестким с Путиным

Большинство американских избирателей считают, что администрация Дональда Трампа должна быть более жестокой к России.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Harvard CAPS/Harris Poll.

Трамп и поддержка Украины

Отмечается, что 59% опрошенных считают, что Дональд Трамп был недостаточно жестким в отношениях с российским диктатором Владимиром Путиным и россиянами.

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Согласно опросу, 66% избирателей считают, что Путин ведет свои игры, затягивая время для США и Запада. В то же время 62% избирателей верят, что президент Украины Владимир Зеленский искренне хочет закончить войну.

64% избирателей считают, что Украина должна получить прямые гарантии безопасности от США, если она пойдет на уступки ради прекращения войны с Россией. Такого мнения придерживаются избиратели как демократов, так и республиканцев.

Также избирателей опросили относительно того, должна ли администрация Трампа продолжать предоставлять оружие Украине и вводить санкции против России. В этом вопросе одобрительно выступили 62% опрошенных. Поддержка среди демократов составила 71%, среди республиканцев — 59% и среди независимых — 56%.

Отмечается, что американцы разделились 50 на 50 относительно того, довольны ли они переговорами Трампа между Украиной и Россией: 79% республиканцев довольны, а 76% демократов и 55% независимых не удовлетворены.

Напомним, 16 мая состоялись первые за три года прямые переговоры украинской и российской делегаций при посредничестве Турции и США. Они продолжались 1 час и 40 минут и завершились договоренностью об обмене пленными 1 000 на 1 000.

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