Нефть и банки: Зеленский и фон дер Ляйен обсудили детали 18 пакета санкций против РФ

Президент Владимир Зеленский и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провели разговор после утверждения Евросоюзом 17 пакета санкций против России. Они обсудили следующую волну ограничений, которые готовятся. Об этом лидеры сообщили в соцсетях.

Работа над 18 пакетом санкций против России продолжается

Во вторник, 20 мая, сразу после принятия нового пакета санкций ЕС, Урсула фон дер Ляйен говорила по телефону с Владимиром Зеленским. Она отметила, что работа над 18 пакетом уже продолжается. Он предусматривает новые “болезненные ограничения” для России.

— Пришло время усилить давление на Россию, чтобы достичь прекращения огня, — подчеркнула фон дер Ляйен.

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Зеленский поблагодарил за введение санкций и подчеркнул важность максимально жесткого подхода к ограничениям в отношении российского флота танкеров, который, по его словам, обеспечивает финансирование военных преступлений.

Глава государства призвал блокировать финансовые и промышленные схемы, позволяющие РФ поддерживать военный потенциал.

— Обсудили с Урсулой уже и подготовку 18 санкционного пакета Евросоюза. Российская нефть, инфраструктура торговли энергоресурсами, банки и финансовые схемы — это то, что наиболее болезненно для России, а соответственно, наиболее полезно для мира, — акцентировал он.

В ходе разговора лидеры также обсудили детали недавней беседы Зеленского с президентом США Дональдом Трампом, состоявшейся днем ранее, 19 мая.

Напомним, 20 мая Совет Европейского Союза официально утвердил 17 санкционный пакет против РФ в связи с ее агрессией против Украины. Были также введены отдельные санкции за использование Россией химического оружия на украинской территории.

Совет ЕС обнародовал информацию о дополнительных персональных ограничениях, примененных в ответ на дестабилизирующие гибридные действия России против стран-членов ЕС и их партнеров. Эти санкции являются частью более широкого комплекса ограничительных мер, которые готовились к утверждению 20 мая.

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