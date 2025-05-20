Рубио объяснил, почему Трамп до сих пор не ввел новые санкции против России

Президент США Дональд Трамп считает, что Россия, вероятно, выйдет из мирных переговоров, если Вашингтон будет угрожать новыми санкциями.

Об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио, пишет Bloomberg.

США опасаются выхода РФ из мирных переговоров

— Если вы начнете угрожать санкциями, россияне прекратят разговор. Для нас важно иметь возможность говорить с ними и подталкивать к участию в переговорах, — заявил Рубио на слушаниях в комитете Сената по международным отношениям во вторник.

Такие заявления прозвучали в ответ на вопрос сенатора-демократа из Делавэра Криса Кунса о том, планирует ли администрация Трампа ввести новые санкции против России или предоставить Украине дополнительное оружие.

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Разговор Путина и Трампа

Усилия Дональда Трампа убедить президента РФ Владимира Путина согласиться на прекращение огня потерпели неудачу после их телефонного разговора в понедельник.

Белый дом решил воздержаться от дальнейших прямых действий и фактически дал понять, что сейчас не готов к новым санкциям против Москвы.

Такой результат разочаровал многих европейских союзников, которые ожидали, что США займут более жесткую позицию после того, как Трамп в последние недели призвал к 30-дневному прекращению огня и пригрозил усилением давления.

Речь идет о возможном одобрении двухпартийного законопроекта сенатора Линдси Грэма, который предусматривает “разрушительные” новые санкции против России.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в интервью France Inter заявил, что было бы уместно, если бы Соединенные Штаты “стукнули кулаком по столу” — то есть приняли обсуждаемый санкционный пакет, разработанный сенаторами.

— Всем понятно, что он (Путин — Ред.) будет продолжать свою колониальную войну до конца, если мы не остановим его, — подчеркнул Барро.

Сегодня Европейский Союз одобрил новый пакет санкций против России. Он включает почти 200 судов из так называемого теневого флота и меры в ответ на гибридные угрозы и нарушения прав человека.

— Вскоре будет больше санкций против России. Чем дольше длится война, тем жестче будет наш ответ, — написала главный дипломат ЕС Кая Каллас в сети Х.

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